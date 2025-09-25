Planeta insólito

Tiktoker acusa a su exnovio de romper su título universitario tras negar una infidelidad y la historia se vuelve viral

La joven afirmó que su ex destruyó el título luego de que ella se negara a revelar quién le contó sobre una infidelidad

Por El Universal / México / GDA
El caso expuesto en TikTok superó los 10 millones de vistas y desató una ola de apoyo para que la joven presente una demanda.
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

