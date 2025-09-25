Tiktoker acusa a su exnovio de romper su título universitario tras negar una infidelidad y la historia se vuelve viral

El caso expuesto en TikTok superó los 10 millones de vistas y desató una ola de apoyo para que la joven presente una demanda.

Una joven, identificada como Daniela Samantha en TikTok, se volvió viral tras denunciar que su exnovio rompió su título universitario como forma de chantaje. La imagen del documento destruido provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron apoyo e indignación.

La creadora compartió dos imágenes en su perfil: la primera mostraba el día de su graduación con toga y birrete, y la segunda revelaba el título académico completamente destrozado.

El texto que acompañó la publicación indicaba que su expareja rompió el documento luego de una discusión relacionada con una supuesta infidelidad.

Según su testimonio, el incidente ocurrió en diciembre del 2024, después de concluir su carrera universitaria.

La joven afirmó que recibió mensajes en los que el exnovio le exigió revelar el nombre de la persona que le informó sobre la infidelidad. Al negarse, él la amenazó con destruir el título y cumplió con su advertencia.

Samantha explicó que el documento estaba en la casa de su entonces pareja. La ruptura no ocurrió en persona, sino durante un intercambio por WhatsApp, cuando ella ya no se encontraba en el lugar. Posteriormente, él le envió la foto del título hecho pedazos como evidencia de su acción.

La joven también afirmó que, al plantear una posible demanda, recibió amenazas relacionadas con la supuesta influencia del padre del agresor, quien le aseguró que ningún abogado lograría que el caso avanzara.

El video original superó los 10 millones de reproducciones y provocó una oleada de comentarios en los que miles de personas la instaron a interponer acciones legales.

Varios usuarios insistieron en que no debía permitir que su esfuerzo académico fuera destruido sin consecuencias.

