Por qué se recomienda echar bolitas de aluminio a la lavadora y cómo hacerlo

Utilizar bolitas de aluminio en la lavadora puede ser un gran aliado para su bolsillo.

Ya sea por el boca a boca, o por uno de los tantos consejos virales de Internet, no es raro que usted haya escuchado como un tip el poner bolas de aluminio dentro de la lavadora.

Sin embargo, estas recomendaciones a veces carecen de explicación o siembran dudas sobre su eficacia. Pero, en este caso, el consejo es un gran truco para cumplir con el objetivo de alargar la vida de los jeans, camisas y demás prendas.

El papel aluminio será clave para hacer que la ropa tenga “más tiempo de vida” y evitar que se arruine en medio de los lavados. Esta clase de material es capaz de repeler las pequeñas descargas de los equipos electrónicos, donde están incluidos los electrodomésticos.

Así se utiliza el aluminio en la lavadora

El aluminio tiene un papel interesante a la hora de repeler las descargas eléctricas; después de todo, el lavarropas puede desprender cierta electricidad a las prendas cuando estas chocan contra su superficie o con el roce entre sí. Este problema derivará en la rotura de los tejidos.

Para este dilema de la vida diaria podemos usar las bolitas de aluminio; estas tendrán que ser del tamaño de una bola de golf o tenis. Se introducen unas tres de ellas dentro del circuito de lavado para que sus efectos sirvan de “antiestática” mientras la ropa se lava.

Las bolitas de aluminio no deben exceder el tamaño de una pelota de tenis. (Facebook)

Además, es vital usar el suavizante de preferencia para ayudar a no aumentar el problema de la estática entre jeans, camisas o pantalones. Se recomienda comprar aquellos que no sean muy abrasivos, especialmente cuando se trata con colores complicados como el negro y el blanco.

Por otro lado, el secador también es otro objeto que produce estática molesta que puede alterar sus prendas. Para ello, se recomienda usar papel de aluminio a la hora de secar la ropa.

Para esto es útil el papel de aluminio

