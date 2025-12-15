¿Se puede poner la air fryer en la lavadora de platos? Conozca los cuidados y riesgos

No todas las partes de la air fryer resisten la lavadora de platos. Conocer el modelo y aplicar una limpieza adecuada evita daños y alarga su vida útil.

La air fryer se convirtió en uno de los electrodomésticos más usados en la cocina. Su facilidad de uso contrasta con las dudas que surgen al momento de limpiarla. Una de las más frecuentes es si algunas de sus piezas pueden colocarse en la lavadora de platos sin causar daños.

La respuesta varía según el modelo y el fabricante. Mientras algunas marcas permiten lavar ciertos componentes en la máquina, otras advierten sobre riesgos como deformaciones, pérdida del recubrimiento antiadherente y daños permanentes.

Incluso cuando el fabricante autoriza el uso de la lavadora de platos, la exposición a agua caliente, chorros a presión y detergentes fuertes puede acortar la vida útil de las piezas. Por esa razón, resulta clave identificar qué se puede lavar en máquina y qué requiere limpieza manual.

¿Qué partes de la air fryer no deben mojarse?

La estructura principal de la air fryer nunca debe ir a la lavadora de platos ni a la pila. Esta parte contiene los componentes eléctricos y el panel de control. El contacto con agua puede provocar cortocircuitos, daños internos y riesgo de descarga eléctrica.

La carcasa externa y el compartimento donde se inserta el cesto también deben mantenerse secos en todo momento.

Piezas que podrían ir a la lavadora de platos

El cesto, la gaveta y la bandeja sí pueden colocarse en la lavadora de platos en algunos modelos. Sin embargo, varios fabricantes advierten que el uso frecuente de la máquina puede deteriorar el recubrimiento antiadherente.

El desgaste progresivo favorece la aparición de rayones, dificulta la limpieza futura y aumenta la posibilidad de corrosión. La recomendación general es revisar siempre el manual. Si el documento no menciona esta opción, lo más seguro es lavar todo a mano.

Cómo lavar la air fryer en la lavadora de platos

Antes de usar la lavadora de platos, conviene confirmar que las piezas no sean de aluminio y que el recubrimiento tolere detergente y agua caliente.

Se deben retirar los restos de comida y colocar los componentes según su tamaño. Las piezas grandes van en la bandeja inferior. Las más pequeñas, en la superior.

Al finalizar el ciclo, resulta fundamental verificar que todo quede completamente seco antes de volver a armar la air fryer. Si hay humedad, se recomienda pasar un paño limpio y seco para evitar óxido.

¿La limpieza manual es mejor opción?

En la mayoría de los casos, sí. La limpieza a mano resulta más suave y ayuda a conservar el recubrimiento antiadherente por más tiempo.

El uso de una esponja suave, detergente neutro y agua tibia reduce el desgaste y evita deformaciones por altas temperaturas. Además, este método permite eliminar grasa acumulada que la lavadora de platos no siempre retira por completo.

Formas recomendadas de limpiar la air fryer

Cuando la suciedad se adhiere con fuerza, existen métodos simples que no dañan el revestimiento.

Detergente neutro y agua tibia

Este método es el más recomendado. Las piezas se dejan en remojo unos minutos y luego se limpian con esponja suave. Para residuos secos, se puede usar bicarbonato de sodio diluido en agua.

Retire el cesto y la bandeja. Elimine restos sólidos.

Mezcle 1 o 2 cucharadas de bicarbonato con agua tibia.

Aplique la pasta y deje actuar entre 15 y 20 minutos.

Limpie con suavidad, enjuague y seque bien.

Limpieza profunda para grasa persistente

Cuando hay acumulación de grasa o mal olor, se recomienda un remojo más prolongado.

Llene el cesto con agua tibia y agregue detergente neutro.

Deje reposar entre 15 y 30 minutos.

Frote con esponja suave, enjuague y seque con un paño.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.