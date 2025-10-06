Este es el método más eficaz para desengrasar su air fryer sin dañarla

Conozca la mejor manera de quitar la grasa de su air fryer y mantenga el electrodoméstico limpio y funcionando correctamente

La acumulación de grasa en la air fryer ocurre incluso si no se añade aceite al cocinar. Esto se debe a que muchos alimentos liberan su propia grasa durante el proceso de cocción. Además, hay personas que aplican pequeñas cantidades de aceite para mejorar la textura de algunas recetas.

Con el paso del tiempo, esa grasa puede adherirse a zonas difíciles del aparato, lo que afecta su rendimiento y su vida útil. Por esta razón, resulta fundamental conocer métodos adecuados para limpiarla sin causar daños.

A continuación, se detallan cinco formas recomendadas para eliminar la grasa de este electrodoméstico, tanto en su parte interna como externa. Antes de aplicar cualquier técnica, se sugiere revisar el manual del fabricante, ya que cada modelo tiene indicaciones específicas.

¿Con qué frecuencia se debe limpiar la air fryer?

La limpieza debe realizarse después de cada uso, una vez que el aparato esté frío. Si no se lava de inmediato, los residuos pueden endurecerse, lo que complica la higienización.

Se recomienda hacer una limpieza ligera con agua y detergente neutro después de cada uso. Además, se sugiere una limpieza profunda cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de la frecuencia de uso.

El mantenimiento regular evita que los residuos lleguen al sistema eléctrico del equipo, alarga su vida útil y mantiene su rendimiento.

¿Es seguro usar limón para limpiar la air fryer?

El limón puede usarse en combinación con bicarbonato de sodio y agua caliente, pero no se debe aplicar solo. El bicarbonato ayuda a disolver la grasa y el limón aporta una acción antibacteriana.

Se debe preparar una mezcla con los tres ingredientes, aplicar sobre las zonas sucias, frotar con una esponja suave, dejar actuar unos minutos y enjuagar con abundante agua. Si el aparato tiene mucho tiempo sin limpieza, el procedimiento puede repetirse.

¿Cómo utilizar vinagre para eliminar la grasa?

El vinagre blanco, junto con el vapor del jugo de limón, permite aflojar la grasa acumulada. Para aplicarlo correctamente, se mezcla ¼ de taza de vinagre con el jugo de un limón en un recipiente apto para la air fryer. Luego, se coloca dentro del cesto, se ajusta a 200 °C durante 5 minutos, y se deja cerrado durante media hora para que el vapor actúe.

Este método ayuda a eliminar residuos grasos y también neutraliza olores de preparaciones anteriores.

¿Es suficiente con detergente?

El detergente desengrasante puede eliminar la grasa más reciente. Sin embargo, si los residuos están muy adheridos, puede no ser suficiente.

Mezclarlo con agua caliente mejora su eficacia. En casos más severos, se aconseja combinar el detergente con otros ingredientes para obtener mejores resultados.

¿Qué hacer si la grasa está muy incrustada?

Una mezcla de detergente neutro, bicarbonato de sodio y vinagre blanco es útil para remover grasa endurecida. Se debe aplicar el detergente en la superficie, llenar el cesto con agua caliente y añadir dos cucharadas de bicarbonato y dos de vinagre.

Se deja reposar durante 10 minutos y se enjuaga bien. Utilizar una esponja suave ayuda a desprender los restos que se hayan soltado.

¿Cuál es el mejor método para limpiar una air fryer muy grasosa?

Una mezcla con detergente neutro, bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno es considerada una de las más eficaces. El peróxido actúa como oxidante y desinfectante.

Se deben aplicar dos cucharadas de bicarbonato y un poco de detergente sobre las superficies sucias, junto con dos aplicaciones en espray de peróxido de hidrógeno. Luego, se frota con una esponja o cepillo suave y se enjuaga completamente.

Este método permite eliminar tanto la grasa como los restos de alimentos, especialmente si el aparato no se ha limpiado en mucho tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.