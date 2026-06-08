Planeta insólito

Político brasileño acaba con la vida de su esposa durante firma de divorcio: el caso que estremece a todos

Luego del ataque, el hombre se quitó la vida; según medios locales, la pareja llevaba años separada

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Por Fátima Jiménez
Brasil
Un exalcalde brasileño asesinó a su esposa en un despacho jurídico. La pareja tenía dos hijos. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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