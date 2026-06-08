Político brasileño acaba con la vida de su esposa durante firma de divorcio: el caso que estremece a todos

Un exalcalde brasileño asesinó a su esposa en un despacho jurídico. La pareja tenía dos hijos.

La comunidad de Ourilândia do Norte, en Brasil, permanece conmocionada tras el violento hecho en el que el exalcalde y actual concejal Romildo Veloso e Silva asesinó a su esposa, Icicléia Alves Veloso, en medio de su proceso de divorcio.

Según los reportes, los hechos ocurrieron el jueves 4 de junio, cuando el funcionario solicitó al abogado a cargo del caso que le permitiera quedarse a solas con su pareja dentro del despacho jurídico. Fue en ese momento cuando perpetró el ataque.

Tras dispararle, Veloso se dirigió al baño del lugar, donde utilizó la misma arma para quitarse la vida, dejando una escena impactante en la oficina.

El abogado, encargado del trámite de separación, relató que escuchó las detonaciones mientras esperaba en el pasillo. Al ingresar, las autoridades encontraron a la mujer, de 41 años, sentada en una silla, inconsciente pero aún con signos vitales, tras recibir un disparo en la cabeza.

Icicléia fue trasladada de inmediato a un centro médico, mientras los agentes iniciaban la búsqueda de Veloso dentro del inmueble.

Según medios locales, la pareja llevaba aproximadamente tres meses separada y tenía dos hijos adolescentes, de 15 y 16 años, quienes quedaron bajo el cuidado de familiares tras lo sucedido.

Aunque la mujer fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, su estado no logró estabilizarse debido a la gravedad de la herida. Finalmente, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico por arma de fuego, según informó el hospital, de acuerdo con la prensa.