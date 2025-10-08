Planeta insólito

Multimillonario deshereda a su hijo tras descubrir que estafó a empresarios y famosos

David Bren vendió membresías exclusivas a un club ficticio de lujo; su padre, Donald Bren, aseguró no tener lazos con él

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Hijo de multimillonario engañó a famosos con un club de lujo que nunca existió. El padre rompió vínculos y negó relación alguna.
Hijo de multimillonario engañó a famosos con un club de lujo que nunca existió. El padre rompió vínculos y negó relación alguna. (Canva/LinkedIn)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados Unidosestafaherencia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.