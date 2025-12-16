Planeta insólito

Multimillonario chino afirma que tiene más de 100 hijos en Estados Unidos y quiere unir su familia con la de Elon Musk

El empresario del sector de videojuegos Xu Bo enfrenta una disputa judicial mientras surgen versiones que elevan el número de sus hijos a más de 300

Por O Globo / Brasil / GDA
El empresario chino Xu Bo afirmó que tuvo más de 100 hijos en Estados Unidos mediante gestación subrogada y protagoniza conflictos legales por custodia.
El empresario chino Xu Bo afirmó que tuvo más de 100 hijos en Estados Unidos mediante gestación subrogada y protagoniza conflictos legales por custodia. (O Globo/GDA)







notas iaJGGEstados UnidosElon MuskXu Bo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

