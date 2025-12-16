Multimillonario chino afirma que tiene más de 100 hijos en Estados Unidos y quiere unir su familia con la de Elon Musk

El empresario chino Xu Bo afirmó que tuvo más de 100 hijos en Estados Unidos mediante gestación subrogada y protagoniza conflictos legales por custodia.

Xu Bo, un multimillonario chino del sector de videojuegos para teléfonos móviles, afirmó que tuvo más de 100 hijos nacidos mediante gestación subrogada en Estados Unidos. El empresario también expresó su deseo de que uno de ellos se case con un heredero de Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

El fundador de la empresa Duoyi divulgó en redes sociales que se considera el primer gran padre de China. Además, indicó que buscaba tener al menos 50 hijos más, a quienes calificó como de alta calidad. El Wall Street Journal verificó la autenticidad de esas publicaciones y confirmó que pertenecían al empresario de 48 años.

Según ese medio estadounidense, Xu Bo generó más de 100 hijos mediante vientres de alquiler en Estados Unidos. No obstante, un proceso judicial señaló que la cifra podría superar los 300 descendientes.

La excompañera del empresario, Tang Jing, sostuvo que el número real incluso podría ser mayor. Ella afirmó que durante años crió al menos 11 hijos del multimillonario. Ambos se encontraban en disputa legal por la custodia de los menores que tenían en común.

En ese conflicto judicial, Xu reclamó a su expareja el pago de $42 millones por gastos que aseguró haber cubierto durante varios años, según documentos citados por la prensa estadounidense.

Un video difundido en 2022 por una cuenta vinculada al empresario mostró a decenas de niños sentados en una mansión. En las imágenes, los menores se levantaron y corrieron hacia quien grababa mientras lo llamaban padre en chino. El medio describió el contenido como parte de la narrativa pública utilizada por Xu para exponer su proyecto familiar.

El empresario señaló que se inspiró en Elon Musk, quien también formó una familia numerosa y contabilizaba hasta ese momento 14 hijos. En una red social, Xu manifestó su deseo de que ambos imperios empresariales se unieran en el futuro mediante el matrimonio de algunos de sus descendientes.

En 2023, un juez de California analizó solicitudes de Xu para obtener derechos parentales sobre cuatro niños que aún no nacían y sobre al menos otros ocho menores concebidos por gestación subrogada. El magistrado convocó una audiencia confidencial a la que el empresario asistió por videoconferencia.

Durante el proceso, Xu indicó que esperaba tener 20 o más hijos nacidos en Estados Unidos, en su mayoría varones, a quienes consideraba aptos para asumir sus negocios en el futuro. Informes judiciales señalaron que varios de esos niños residían en una vivienda en California y estaban al cuidado de niñeras.

El empresario reconoció ante el tribunal que no conocía personalmente a muchos de sus hijos debido a su agenda laboral. También manifestó su intención de trasladarlos a China. El juez rechazó esa solicitud.

Pese a las cifras atribuidas a Xu Bo, el caso quedó lejos del récord ficticio presentado en la película De repente padre, donde un personaje interpretado por Vince Vaughn descubría que tenía 533 hijos producto de donaciones de esperma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.