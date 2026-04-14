Planeta insólito

Mujer francesa de 86 años detenida por ICE tras mudarse a Estados Unidos por un amor de los años 60

La adulta mayor fue arrestada en Alabama tras la muerte de su esposo, en medio de una disputa familiar y un proceso migratorio en curso

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Por O Globo / Brasil / GDA
Detención de una francesa de 86 años en EE. UU. tras enviudar desata conflicto legal, reclamos familiares y atención diplomática de Francia.
Detención de una francesa de 86 años en EE. UU. tras enviudar desata conflicto legal, reclamos familiares y atención diplomática de Francia. (Canva stock/Vlada Karpovich de Pexels/Nikodash de Getty Images Pro)







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