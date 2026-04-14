Mujer francesa de 86 años detenida por ICE tras mudarse a Estados Unidos por un amor de los años 60

Una mujer francesa de 86 años fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Louisiana. El caso surgió tras su traslado al país para vivir con su pareja. La situación generó cuestionamientos por el trato recibido y abrió un conflicto legal y familiar.

La adulta mayor, identificada como Marie-Thérèse, nació en Nantes. Las autoridades la arrestaron a inicios de abril en Anniston, Alabama. Luego la trasladaron a un centro de detención migratoria. Su hijo indicó que los agentes la esposaron de manos y pies como si se tratara de una persona peligrosa.

La mujer viajó a Estados Unidos tras retomar una relación con Billy, un exsoldado estadounidense. Ambos se conocieron en la década de 1960 en Saint-Nazaire durante un despliegue de la OTAN. En ese momento ella trabajaba como secretaria. Con el paso de los años perdieron contacto. Cada uno formó una familia.

El reencuentro ocurrió en 2010. Ambos enviudaron en 2022. A partir de ese momento iniciaron una relación cercana. La pareja contrajo matrimonio el año anterior. Marie-Thérèse se trasladó a Alabama y solicitó la residencia permanente, conocida como green card.

El caso dio un giro tras la muerte repentina de Billy en enero. A partir de ese momento surgió la disputa por la herencia entre la francesa y el hijo del fallecido. Según la familia de la adulta mayor, el heredero la amenazó y la intimidó. También le suspendió servicios básicos como agua, Internet y electricidad.

Marie-Thérèse contrató un abogado para enfrentar el proceso legal. Sin embargo, el ICE la detuvo un día antes de una audiencia programada. Vecinos alertaron a la familia sobre la captura. No existe evidencia que vincule al hijo de Billy con una denuncia ante autoridades migratorias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dio seguimiento al caso. La entidad realizó una visita consular, según información divulgada por la BBC.

El hijo de la detenida afirmó que su madre padece problemas cardíacos y de espalda. Aseguró que se mantiene estable dentro de las condiciones del centro. La familia indicó que su prioridad es lograr su salida y gestionar su retorno a Francia debido a su estado de salud.

El caso ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Esto implicó un aumento en detenciones y deportaciones por parte del ICE. El Departamento de Seguridad Interna no emitió respuesta tras consultas de la BBC.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.