Nueva York reacciona al despliegue de ICE en aeropuertos y activa red de apoyo para migrantes

El alcalde de Nueva York enfrenta el envío de ICE a aeropuertos y activa apoyo legal mientras continúa el cierre del gobierno federal.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este martes el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de Estados Unidos. La decisión federal incluyó más de una docena de terminales, entre ellas el aeropuerto internacional John F. Kennedy.

El mandatario comunicó que ICE no debe operar en aeropuertos de la ciudad. Informó además que la Oficina de Asuntos de Inmigrantes actualizó sus directrices. También habilitó una línea gratuita de asistencia legal al número 800-354-0365.

La línea telefónica ofrece orientación e información. También canaliza a servicios de apoyo legal migratorio. El servicio cuenta con financiamiento municipal.

Refuerzan política de ciudad santuario

La postura responde a una política sostenida desde enero, cuando Mamdani asumió el cargo. En febrero firmó una orden ejecutiva que reafirmó el estatus de ciudad santuario.

La disposición establece que ICE no puede ingresar a propiedades municipales sin una orden judicial firmada. La medida incluye escuelas, hospitales, refugios y estacionamientos públicos.

El gobierno local también creó un equipo interagencial de respuesta ante operativos migratorios federales. La coordinación está a cargo de Faiza Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes.

Envío de agentes tras crisis en aeropuertos

El anuncio del alcalde surgió horas después de que la administración de Donald Trump confirmara el envío de cientos de agentes de ICE a terminales aéreas del país.

La decisión se relaciona con el impacto del cierre parcial del gobierno federal. Esta situación afectó al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Miles de agentes de seguridad aeroportuaria trabajaron sin salario durante más de un mes. El escenario provocó renuncias y licencias en distintas terminales.

Disputa política mantiene el cierre

El cierre responde a un conflicto entre demócratas y republicanos en el Congreso. Los demócratas condicionaron el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional a restricciones en la política migratoria.

Entre las condiciones plantearon exigir órdenes judiciales para operativos y prohibir el uso de máscaras por parte de agentes. Los republicanos rechazaron estas medidas.

También se opusieron a una propuesta de financiamiento parcial que excluía a agencias de control migratorio. El desacuerdo provocó el estancamiento legislativo.

El debate continúa sin resolución. Mientras tanto, la presencia de ICE en aeropuertos se mantiene como un punto de tensión entre el gobierno federal y autoridades locales como Nueva York.

ICE doesn’t belong at our airports.



Our Office of Immigrant Affairs has updated guidance and you can call their legal hotline at 800-354-0365. https://t.co/D5LW8FEwyq — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 24, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.