El Mundo

Nueva York reacciona al despliegue de ICE en aeropuertos y activa red de apoyo para migrantes

La ciudad refuerza su política santuario y ofrece asistencia legal tras envío de agentes federales a terminales aéreas

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Por O Globo / Brasil / GDA
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, permanece en silencio durante una rueda de prensa sobre el accidente de Air Canada Express en la Terminal B del aeropuerto de LaGuardia, el 23 de marzo de 2026, en la ciudad de Nueva York.
El alcalde de Nueva York enfrenta el envío de ICE a aeropuertos y activa apoyo legal mientras continúa el cierre del gobierno federal. (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)







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