Planeta insólito

Mujer enfrenta, persigue y expone a sujeto que la acosó en autobús en México: vea el tenso momento

Ante la confrontación, el hombre descendió de la unidad; sin embargo, ella decidió seguirlo y lo que sucedió sorprendió a muchos

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Por Fátima Jiménez
Acoso sexual
Aunque la mujer expuso al acosador en plataformas digitales, no se confirmó si existe una denuncia formal ante la Fiscalía estatal ni si el presunto agresor fue identificado oficialmente. (Imagen con fines ilustrativos)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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