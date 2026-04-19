Mujer enfrenta, persigue y expone a sujeto que la acosó en autobús en México: vea el tenso momento

Aunque la mujer expuso al acosador en plataformas digitales, no se confirmó si existe una denuncia formal ante la Fiscalía estatal ni si el presunto agresor fue identificado oficialmente.

Una mujer persiguió y expuso a un hombre luego de ser acosada por él en el transporte público de Cuernavaca, Morelos, México. El hecho quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Según se observa en las imágenes, la mujer estaba sentada junto al sujeto cuando este, al introducir la mano en una bolsa de su chaqueta, comenzó a acariciarle la pierna sin su consentimiento.

Al percatarse de lo ocurrido, la mujer lo enfrentó de inmediato. Ante la confrontación, el hombre descendió de la unidad, pero ella decidió seguirlo por la vía pública mientras lo increpaba verbalmente, señalándolo como responsable del acoso.

“Siempre es lo mismo contigo. Siempre acosas a las mujeres y ya tengo dos videos tuyos acosándome. ¿Por qué corres?”, le gritaba la mujer, mientras el sujeto huía.

El video, ampliamente difundido en redes sociales, generó un intenso debate entre usuarios. La mayoría respaldó la reacción de la mujer y exigió mayores medidas de seguridad para las usuarias del transporte público. Otros, en cambio, señalaron la importancia de formalizar este tipo de denuncias ante las autoridades correspondientes.

“Qué valiente esta mujer” y “Excelente que usen la tecnología para evidenciar estos casos”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

Hasta el momento, no se confirmó si existe una denuncia formal ante la Fiscalía estatal ni si el presunto agresor fue identificado oficialmente.