Mujer en México olvidó a su hijo de tres años dentro de su carro y este falleció: el caso que conmociona al mundo

El niño fue hallado sin vida dentro de la camioneta tras permanecer unas 12 horas encerrado.

Un caso ocurrido en México generó conmoción internacional luego de que un niño de apenas tres años muriera tras permanecer durante horas dentro de un vehículo cerrado.

Según reportó el sitio web de Univisión, la Fiscalía General de Baja California imputó el delito de homicidio a una mujer identificada como Roxana, madre del menor, tras los hechos ocurridos en la ciudad de Mexicali, una de las más calurosas del país.

De acuerdo con la investigación, el niño permaneció alrededor de 12 horas dentro de una camioneta, sujeto a su silla de seguridad, luego de que su madre regresara de una fiesta —en aparente estado de ebriedad— e ingresara a su vivienda sin bajarlo del vehículo.

Los hechos habrían ocurrido entre la noche del viernes y el mediodía del sábado pasado.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, indicó —según el reporte— que durante ese lapso la mujer no volvió a salir del domicilio y realizó “otras actividades” que no fueron detalladas para no afectar el proceso judicial.

El menor, identificado como Vicente, fue encontrado sin vida cerca del mediodía del sábado. Las autoridades descartaron signos de violencia física, aunque el Servicio Médico Forense detectó quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producto de la exposición prolongada al calor extremo.

Según la fiscal, el caso no será tratado como un simple descuido. “Hay un dolo eventual”, afirmó en declaraciones a la prensa, al señalar que la mujer habría asumido el riesgo de causar daño al encontrarse en estado de ebriedad.

La acusada fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Mexicali y podría enfrentar hasta 15 años de prisión en caso de ser hallada culpable.

El contexto climático agrava la tragedia. Mexicali es conocida por registrar temperaturas extremas, que durante ese fin de semana rondaron los 40 grados Celsius.

Especialistas citados por Univisión advierten que, en estas condiciones, el interior de un vehículo cerrado puede superar los 50 grados en pocos minutos, generando un ambiente letal, especialmente para menores.