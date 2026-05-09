Planeta insólito

Mujer en México olvidó a su hijo de tres años dentro de su carro y este falleció: el caso que conmociona al mundo

De acuerdo con la investigación, el niño permaneció alrededor de 12 horas dentro de una camioneta, sujeto a su silla de seguridad

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Por Fátima Jiménez
Caso méxico
El niño fue hallado sin vida dentro de la camioneta tras permanecer unas 12 horas encerrado. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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