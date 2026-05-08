Ciencia

Descubren antigua estructura ritual en México durante obras del Tren Maya

Una estructura ceremonial maya apareció durante las obras del Tren Maya en Yucatán. El hallazgo podría revelar cómo vivían y comerciaban antiguos asentamientos hace más de 1.500 años

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Por Silvia Ureña Corrales
Un salvamento arqueológico en México permitió hallar una estructura ritual maya de más de 1.500 años en Yucatán.
Un salvamento arqueológico en México permitió hallar una estructura ritual maya de más de 1.500 años en Yucatán. (INAH/INAH)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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