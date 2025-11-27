Planeta insólito

Juez autorizó cirugía a bebé pese a negativa de sus padres testigos de Jehová

Un juez en Argentina intervino para autorizar una cirugía urgente a un bebé luego de que sus padres, testigos de Jehová, se opusieran por motivos religiosos

Por La Nación / Argentina / GDA
El juez priorizó la salud del bebé ante la negativa de los padres a aceptar transfusiones por motivos religiosos.
El juez priorizó la salud del bebé ante la negativa de los padres a aceptar transfusiones por motivos religiosos.







notas iaSUCCirugíaReligiónArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

