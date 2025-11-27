Juez autorizó cirugía a bebé pese a negativa de sus padres testigos de Jehová

El juez priorizó la salud del bebé ante la negativa de los padres a aceptar transfusiones por motivos religiosos.

Un juez de Familia en la provincia de Neuquén, en Argentina, autorizó una cirugía urgente para un recién nacido a pesar de la oposición de sus padres, quienes se negaban al procedimiento por razones religiosas.

El bebé presentaba una obstrucción intestinal y necesitaba ser operado de inmediato, con alta probabilidad de requerir una transfusión de sangre. Sin embargo, los padres, miembros de los testigos de Jehová, rechazaban esa posibilidad por considerar que las transfusiones violan sus creencias.

Ante esta situación, el juez Luciano Zini autorizó al equipo médico del hospital provincial Castro Rendón a llevar a cabo la intervención. Lo hizo aplicando el principio de interés superior del niño, que garantiza el derecho a la vida y a la salud por encima de cualquier otra consideración, incluidas las decisiones parentales motivadas por creencias.

“Si los derechos de los niños resultan vulnerados por la acción u omisión de sus padres o de terceras personas, el Estado debe actuar restableciendo los derechos vulnerados”, sostuvo el magistrado.

El recién nacido había sido trasladado desde San Martín de los Andes con apenas un día de vida. Su estado de salud obligaba a una intervención inmediata. Los médicos señalaron que no operar implicaba un riesgo cierto para su vida.

Frente a la negativa de los padres, la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente de la IV Circunscripción, dirigida por Laura Lucero, presentó una medida autosatisfactiva para obtener una respuesta judicial urgente.

El juez Zini recordó que la responsabilidad parental incluye decidir sobre tratamientos médicos, pero ese derecho no es absoluto. En su fallo, explicó que los progenitores pueden transmitir valores y estilos de vida, pero no deben restringir el acceso del menor a cuidados médicos esenciales.

En su resolución, el magistrado indicó que si las decisiones de los padres vulneran los derechos de los hijos, el Estado tiene el deber de intervenir para restituirlos. También advirtió que mantener la negativa ante una operación de emergencia podría provocar un desenlace irreversible y fatal.

Tras la cirugía, el bebé quedó internado con riesgo de vida. La intervención fue realizada por personal médico del hospital Castro Rendón, bajo las directrices del fallo judicial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.