Se preparó para tener un ‘bebé gigante’, pero lo que ocurrió en la sala de parto la dejó en shock

Sophie Geraci se preparó para un parto difícil, pero el verdadero impacto fue ver lo pequeño que era su bebé.

Durante su embarazo, Sophie Geraci, madre de tres hijos, recibió constantes alertas de los médicos: su bebé estaba creciendo más de lo esperado. Todos los ultrasonidos indicaron medidas superiores a las de su edad gestacional. El último examen incluso estimó un peso de 3,6 kg para la bebé Anastazja.

Con esa información, la familia se preparó para recibir a un “bebé gigante”. Sophie publicó un video desde el hospital mostrando su abdomen en las horas previas al parto. La leyenda del video decía: “Esperando para conocer al ‘bebé grandote’ de que todos hablaban”.

La sorpresa llegó en la sala de parto. Cuando el médico levantó a la recién nacida, Sophie quedó atónita. Anastazja pesaba solo 2,5 kg, un kilogramo menos de lo estimado.

Sophie relató que no pudo ocultar su sorpresa ante su esposo, ya que la diferencia entre el ultrasonido y la realidad fue evidente desde el primer instante. También comentó que su hija tenía una abundante cantidad de cabello.

Según detalló, sus otros dos hijos también nacieron con pesos por encima del promedio. Por esa razón, su equipo médico asumió que el patrón se repetiría, en especial porque los embarazos sucesivos tienden a generar bebés más grandes.

A lo largo del embarazo, Sophie enfrentó otra preocupación: quedó embarazada poco tiempo después de una cesárea anterior, sin esperar los 18 meses recomendados. Esta situación redujo sus posibilidades de tener un parto vaginal y finalmente debió someterse a una segunda cesárea.

Aunque el posparto resultó más complicado esta vez, Sophie aseguró que tanto ella como su hija se encuentran bien. Anastazja utilizó ropa y pañales para prematuros durante sus primeras semanas, debido a su pequeño tamaño.

Actualmente, la niña muestra un desarrollo adecuado, aunque con un leve retraso relacionado con su edad corregida. Su madre afirmó que es la más tranquila y cariñosa de sus tres hijos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.