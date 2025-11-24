Salud

Se preparó para tener un ‘bebé gigante’, pero lo que ocurrió en la sala de parto la dejó en shock

Sophie Geraci se preparó para un parto difícil, pero el verdadero impacto fue ver lo pequeño que era su bebé

Por O Globo / Brasil / GDA
Sophie Geraci se preparó para un parto difícil, pero el verdadero impacto fue ver lo pequeño que era su bebé. (Instagram/@sophiegracegeraci)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

