Joven fingió embarazo y simuló dar a luz a un bebé reborn: ‘No sabía cómo parar una vez que empecé’

Una joven de 22 años en Escocia pidió disculpas después de engañar a su familia y amigos con una falsa gestación que incluyó ecografías, un ‘baby shower’ y hasta un parto simulado

Por O Globo / Brasil / GDA
Una joven en Escocia fingió embarazo y parto con un bebé reborn, pero terminó disculpándose tras ser descubierta por su familia.
Una joven en Escocia fingió embarazo y parto con un bebé reborn, pero terminó disculpándose tras ser descubierta por su familia. (O Globo/GDA)







