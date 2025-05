Influencer dice sentirse ‘como una delincuente’ luego de que rechazaran su visa: Esta fue la razón

María Giraldo, una influencer colombiana con miles de seguidores en redes sociales, vivió una gran desilusión cuando le negaron la visa para ingresar a Estados Unidos. Contó su experiencia en un video publicado en TikTok, donde explicó el proceso y los errores que, según ella, provocaron el rechazo.

“Me negaron la visa y yo iba superconvencida de que me la iban a dar. ¡Qué momento tan triste!”, dijo en el clip, que superó las 700.000 reproducciones en pocas horas.

La joven relató que el hecho ocurrió en marzo, cuando adelantó una cita consular que inicialmente estaba programada para junio. “Pasó hace aproximadamente dos meses. Yo estaba como pasando el luto, porque, la verdad, eso lo deja a uno traumado”, expresó.

Giraldo explicó que inició el trámite hace dos años. Llenó el formulario DS-160 sin ayuda profesional. “Yo ni siquiera sabía qué papel necesitaba llevar el día de la cita”, confesó.

María Giraldo, influencer colombiana, relató que inició el proceso de visa hace dos años sin asesoría profesional. (El Tiempo/Colombia/GDA/El Tiempo/Colombia/GDA)

En su intento por recibir asesoría, pagó 250.000 pesos colombianos, equivalentes a unos ¢34.000, a un conocido de su hermano. “Fue un estafador que me dijo que me iba a ayudar, pero no me ayudó para nada. Mejor dicho, me robó la plata”, lamentó.

Poco antes de la entrevista, habló con su prima, quien le recomendó a una amiga. “Yo me comuniqué con ella. Me hizo como la entrevista”, explicó.

Aunque no se sintió completamente preparada, llegó a la cita con tranquilidad. “Hice esa fila normal. Yo iba tranquila, no estaba asustada. Cuando llegué había muchachos que me conocían y me puse en una fila donde no había gente”, comentó.

La entrevista fue realizada por una cónsul. “En el momento en que me paré ahí se me olvidó todo”, reconoció. Le preguntaron a dónde viajaba y con dificultad respondió que a Nueva York. También le consultaron sobre su estado civil, si tenía hijos y cuál era su ocupación. Ella optó por no decir que era influencer y afirmó que trabajaba en una papelería desde donde sube sus videos.

La conversación se centró en sus viajes anteriores, especialmente a México y Europa. La funcionaria le preguntó cuándo había regresado de Europa. “Yo le dije: no sé”, explicó María.

Según ella, la entrevistadora tenía información que indicaba que había permanecido seis meses en Europa, lo cual negó con firmeza. “Lo que más respeto yo son las entradas y las salidas. La última vez que estuve por allá me vine dos días antes porque no quería estar más ahí”, afirmó.

“Me partí en mil pedazos cuando ella me hizo poner unos sellos, me entregó mi pasaporte y dijo que me negaron la visa. Pues sí, mi linda, me dijeron que yo no era apta para entrar a los Estados Unidos”, relató. Agregó que en ese momento se sintió como “una delincuente”, por la forma en que fue tratada.

Finalmente, recordó que los consulados tienen acceso a todos los registros de entrada y salida. “Que ella venga a decir que yo me quedé seis meses por allá, a mí lo que me dio fue rabia. En conclusión, me negaron la visa y la verdad es que ya no tengo ni ganas de volverla a sacar”, concluyó.

¿Por qué se le niega la visa estadounidense a una persona?

Según CNN, uno de los motivos más frecuentes de rechazo es la falta de lazos sólidos con el país de origen. Los oficiales consulares buscan evidencia de que el solicitante planea regresar después de su visita a Estados Unidos. Tener propiedades, empleo estable, familia u otros compromisos ayuda a fortalecer la solicitud.

Otro motivo común es la falta de fondos suficientes para cubrir los gastos de la estadía. Los solicitantes deben demostrar que poseen los recursos económicos para mantenerse durante su viaje sin recurrir al trabajo ilegal. También es importante presentar un itinerario detallado que respalde su plan de viaje.

Los antecedentes penales pueden ser un obstáculo importante. Delitos graves, incluso si ocurrieron hace años, pueden impedir la obtención de la visa.

Cada solicitud se evalúa de manera individual y los requisitos varían según el tipo de visa.