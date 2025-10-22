Planeta insólito

Hombre fingió estar muerto y sorprendió a todos en su propio funeral en la India: quería saber cuántas personas asistirían

Indiano Mohan Lal fingió su muerte y organizó un funeral completo solo para medir el afecto de sus allegados en vida

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Simuló su muerte, asistió a su propio funeral y sorprendió a todos revelando que estaba vivo. El hecho ocurrió en India.
Simuló su muerte, asistió a su propio funeral y sorprendió a todos revelando que estaba vivo. El hecho ocurrió en India. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGIndiaFuneral
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.