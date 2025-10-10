Enfermera fingió tener cáncer para cobrar pensión por enfermedad

Enfermera fingió cáncer para recibir pensión, usó fármacos y falsificó documentos. Fue condenada a 2 años de prisión en Escocia.

Una enfermera escocesa fue condenada a dos años de prisión después de confesar que fingió un diagnóstico de cáncer para recibir pagos por “retiro por enfermedad”.

Amanda Muir, de 46 años, trabajaba como enfermera neonatal en el Hospital General Wishaw, en Lanarkshire, Escocia. Durante varios años logró estafar a la Autoridad de Pensiones Escocesas por más de $248.000.

Para sostener la mentira, modificó su apariencia y usó medicamentos para adelgazar con el fin de aparentar los efectos secundarios de la quimioterapia.

El fraude alcanzó tal magnitud que Muir convenció al Servicio Nacional de Salud (NHS) de recetarle medicamentos controlados, entre ellos morfina, sin padecer la enfermedad. En junio de 2024 fue incluso derivada a cuidados paliativos.

El 12 de agosto, un integrante del equipo médico advirtió irregularidades en su historial clínico. La fiscal Fiona Hamilton informó al Tribunal del Sheriff de Livingston que un médico del hospital privado Spire negó haberla tratado y confirmó que 16 cartas con su firma eran falsificaciones.

Muir fue arrestada en Portpatrick, Wigtownshire. La policía la encontró en la cama con la cabeza rapada y una cánula en el brazo. En su vivienda, en Bathgate, West Lothian, los agentes hallaron plantillas derivadas de una carta auténtica del consultor, prueba de que no tenía cáncer.

La sheriff Susan Craig dictó la pena de dos años de prisión y destacó la gravedad del caso. Señaló que el fraude se prolongó durante mucho tiempo y que la acusada mantuvo el engaño a pesar de saber que no estaba enferma.

El abogado defensor Jonathan Crow explicó que su clienta fue diagnosticada con trastorno facticio, condición psicológica en la que una persona finge o provoca síntomas de enfermedad. Añadió que Muir describió la situación como un efecto de “bola de nieve” en el que una mentira condujo a otra hasta perder el control.

Crow aseguró que la acusada no tenía antecedentes y que todavía conserva 100.000 libras esterlinas, suma que se comprometió a devolver. El tribunal continuará el proceso de confiscación de bienes hasta diciembre.

Tras conocerse el fraude, familiares y amigos decidieron apartarse de ella.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.