Planeta insólito

Enfermera fingió tener cáncer para cobrar pensión por enfermedad

Amanda Muir simuló cáncer con fármacos y falsificaciones para estafar al sistema de pensiones en Escocia

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Enfermera fingió cáncer para recibir pensión, usó fármacos y falsificó documentos. Fue condenada a 2 años de prisión en Escocia.
Enfermera fingió cáncer para recibir pensión, usó fármacos y falsificó documentos. Fue condenada a 2 años de prisión en Escocia. (El Tiempo Colombia/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcáncer
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.