Gypsy Rose revela la pregunta que hizo su madre antes de que le quitaran la vida: la respuesta fue aterradora

Gypsy Rose Blanchard revivió el momento más impactante del crimen de su madre al revelar la inquietante respuesta que recibió Dee Dee antes de morir.

Gypsy Rose Blanchard vuelve a situarse en el centro de la conversación pública al revelar un inquietante detalle sobre los últimos momentos de vida de su madre, Dee Dee Blanchard, en uno de los crímenes más impactantes de la última década.

A más de dos años de recuperar su libertad, Blanchard recordó la noche del asesinato ocurrido en 2015 durante su participación en el pódcast We Need to Talk, conducido por Paul C. Brunson.

El caso la llevó a cumplir más de ocho años en prisión, tras ser condenada por conspirar con su entonces pareja, Nicholas Godejohn, quien ejecutó el crimen.

Según su testimonio, fue ella quien alertó a Godejohn cuando su madre se quedó dormida. Posteriormente, él ingresó a la vivienda, recibió de su mano el cuchillo y le indicó que se encerrara en el baño mientras llevaba a cabo el ataque.

A más de dos años de su liberación, Gypsy Rose Blanchard comparte nuevos detalles sobre la noche del asesinato que marcó su vida. (Captura de video)

Desde ese lugar, Blanchard asegura haber escuchado lo que ocurría en la habitación contigua. “Escuché gritos”, recordó Blanchard. “Fue un sonido horrible. Estaba en shock. Creo que incluso escuché que preguntó: ‘¿Quién eres tú?’”, recordó.

Uno de los aspectos más perturbadores de su relato está relacionado con la respuesta que, según Blanchard, Godejohn le dio a Dee Dee en medio del ataque.

De acuerdo con la mujer, su entonces novio respondió: “Yo soy la muerte”.

La escena, marcada por el miedo y la confusión, dejó una profunda huella emocional en ella.

“Recuerdo que ella gritaba mi nombre y yo quería ir a ayudarla”, le dijo Blanchard a Brunson. “Sentía que debía ayudarla, pero al mismo tiempo estaba aterrorizada. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. No podía moverme”.

El caso de Gypsy Rose Blanchard acaparó la atención mediática internacional por las acusaciones de abuso prolongado que habría sufrido por parte de su madre, quien presuntamente la sometió durante años a enfermedades inventadas y tratamientos médicos innecesarios.

Mientras Blanchard fue condenada a 10 años de prisión —de los cuales cumplió poco más de ocho—, Nicholas Godejohn recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.