Planeta insólito

Gypsy Rose revela la pregunta que hizo su madre antes de que le quitaran la vida: la respuesta fue aterradora

El caso que conmocionó al mundo suma un nuevo capítulo con las nuevas revelaciones

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Por Fátima Jiménez
Gypsy Rose
Gypsy Rose Blanchard revivió el momento más impactante del crimen de su madre al revelar la inquietante respuesta que recibió Dee Dee antes de morir. (Archivo. )







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Gypsy Rose
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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