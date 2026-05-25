Planeta insólito

Globo de helio le provocó la muerte a un niño de ocho años

El lamentable hecho ocurrió en Reino Unido. Los padres del pequeño aún no se recuperan de la pérdida.

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Por Jessica Rojas Ch.
Globo de helio
Lo que inició como una emotiva celebración de cumpleaños terminó en tragedia para una familia en Reino Unido. (Perplexity)







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Globo de helioMuerte
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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