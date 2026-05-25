Globo de helio le provocó la muerte a un niño de ocho años

Lo que inició como una emotiva celebración de cumpleaños terminó en tragedia para una familia en Reino Unido.

Lo que empezó con una emotiva celebración de cumpleaños terminó a los pocos minutos en una tragedia para una familia británica. De acuerdo con la revista People, los padres de un niño le regalaron un globo de helio para festejar sus ocho años; pero minutos después de darle el regalo, el pequeño murió.

People explicó que el lamentable hecho ocurrió en el Reino Unido. Jamie y Carly Dunbar le dieron a su hijo Joshua el obsequio sin imaginar que sería la causa del fallecimiento repentino del niño.

Según contaron en el programa This Morning, la pareja relató que compraron el globo con la forma del número ocho y se lo dieron a Joshua, quien feliz subió a su cuarto para jugar. Momentos después, su padre fue a buscarlo y encontró al chico con el globo desinflado sobre su cabeza y él sin vida.

Los padres afirman que la muerte ocurrió de manera accidental por asfixia. Según revelaron, es probable que el niño mordiera el globo, este explotara y el helio que salió de él le provocara la asfixia.

“Me tomó un momento darme cuenta de que Joshua estaba acostado con el globo sobre su cabeza. Tuve que arrancarle el globo”, dijo el afligido papá.

Ahora, después del hecho, la pareja hace un esfuerzo para generar conciencia sobre los peligros detrás de estos productos, agregó People.