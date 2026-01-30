Planeta insólito

Famoso cirujano estético recibe condena por la muerte de un multimillonario durante cirugía de aumento de pene en París

La justicia francesa sancionó al médico por omisión de auxilio tras el fallecimiento de Ehud Arye Laniado en un procedimiento estético realizado fuera de horario

Por O Globo / Brasil / GDA
Un procedimiento de aumento de pene terminó en tragedia en París y dejó a un cirujano reconocido con prisión e inhabilitación permanente.
Un procedimiento de aumento de pene terminó en tragedia en París y dejó a un cirujano reconocido con prisión e inhabilitación permanente.







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

