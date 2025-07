Estuvo encerrada en un ataúd por siete años y así logró escapar de su secuestrador

Su historia parece sacada de un libro o una película de terror. Su caso, de la vida real, ni siquiera los más astutos investigadores criminalistas de las series de televisión lo hubieran resuelto. Colleen Stan fue secuestrada cuando tenía 20 años y, durante siete, estuvo encerrada en un ataúd debajo de una cama.

El 19 de mayo de 1977, la muchacha se fue a visitar a una amiga. El plan era viajar de Oregón a California, unos 900 kilómetros de trayecto; hizo autostop y se encontró con su fatal destino.

De acuerdo con Infobae, rechazó dos vehículos que pararon para llevarla. La tercera opción era la que parecía mejor: una pareja joven que viajaba con un bebé.

Se trataban de Cameron Hooker y su esposa Janice. Todo al inicio parecía estar bien, en el trayecto no hubo inconvenientes.

Después de 30 minutos de viaje, todo cambió. Como recordó la revista People, en un artículo basado en las declaraciones de Colleen, el hombre se detuvo, puso un cuchillo en la garganta de la muchacha y la amenazó de muerte. La ató, la amenazó y le puso sobre la cabeza una caja de madera que pesaba nueve kilos.

¿Qué sucedía? La muchacha no entendía nada, pero el macabro plan que Cameron había ideado con su esposa estaba saliendo tal cual lo querían. Colleen se convertiría en su esclava sexual para satisfacer las atroces fantasías del hombre, mismas que su esposa ya no podía aguantar más, así que decidieron encontrar a alguien para que cumpliera con esa labor.

Encerrada en un ataúd debajo de una cama durante siete años

Los Hooker encerraron a la muchacha en su casa en California. Ahí estuvo secuestrada durante siete años, vivió metida en un ataúd que la pareja ubicaba debajo de su cama matrimonial y solo la dejaban salir durante una hora al día durante los primeros años del encierro. Dentro de la caja debía hacer sus necesidades, solo había unos orificios para que entrara el aire, no le entraba la luz y no podía moverse.

Colleen Stan estuvo encerrada durante siete años en un ataúd debajo de la cama matrimonial de sus secuestradores. (La Nación/Argentina/GDA)

Cuando la liberaban era para golpearla, violarla y torturarla, para cumplir los deseos de Cameron.

Infobae enfatizó en que los castigos incluían latigazos, quemaduras, asfixia, descargas eléctricas y privación de alimento.

Cameron engañó a la muchacha diciéndole que un grupo llamado La Compañía la perseguiría, la mataría y también a su familia, si intentaba escapar.

Empero, conforme pasaron los años, Cameron fue tomándole confianza a Colleen por lo cual le permitió que cuidara a sus hijos y que trabajara en el jardín.

Incluso, en 1981, cuatro años después del secuestro, la joven pudo visitar a su familia. Fue acompañada por Cameron y dijo que trabajaba para él como niñera; sin embargo, su aspecto y manera de comportarse levantaron las alarmas de la familia.

Cameron se dio cuenta de la preocupación, cortó todo contacto con ellos y la volvió a encerrar.

El escape de Colleen Stan

Pese a poseer a Colleen, Cameron se salió de control y manifestó el deseo de tener más esclavas, lo que preocupó a Janice quien, en un ataque de remordimiento, ayudó a la joven a escapar.

Años después de su liberación, se conoció que Colleen Stan había desarrollado síndrome de Estocolmo y se enamoró de su captor. (La Nación/Argentina/GDA)

En agosto de 1984, Janice llevó a la joven a una estación de autobuses, explicó Infobae. Colleen llamó a su familia para que la rescataran.

En mayo de este 2025, la revista People publicó un artículo en el cual responde a la pregunta ¿Dónde está Colleen ahora?

La nota explicó que 30 años después de su liberación, la mujer trata de llevar una vida normal y dejar en el pasado los horrores que vivió.

Para cuando la historia se publicó, Colleen se había casado cuatro veces y además, se dedicaba a cuidar a su nieta de dos años.

“Tu vida es como un limbo cuando estás en cautiverio, y una vez que recuperas esa libertad y tienes esa opción de nuevo, es como si se abrieran las puertas y simplemente salieras corriendo”, compartió Colleen a People.

Cada 10 de agosto, la mujer y su familia celebran el día de su liberación con una gran fiesta.

¿Qué pasó con los secuestradores de Colleen Stan?

En 1985, informó People, Cameron fue sentenciado a 104 años por secuestro y asalto sexual. En el 2021 fue puesto en libertad condicional.

Janice, por su parte, no enfrentó cargos porque aceptó declarar en contra de su esposo.

La historia de Colleen Stan en el cine y la televisión

Impactante como es, la historia de Colleen Stan fue llevada al cine y a la televisión.

Una de las películas más reconocidas es Girl in the Box (2016), filme emitido en el canal Lifetime. Además, se publicaron documentales como Colleen Stan: The Girl in the Box (2016, de A&E/Prime Video/Tubi), así como La chica de la caja (2016, Prime Video).

El cine de terror también echó mano de su caso en The Poughkeepsie Tapes (2007).

En series de televisión, el episodio The Company, de Criminal Minds, narra un hecho que incluye elementos como el secuestro y la existencia de una supuesta organización.