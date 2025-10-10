Planeta insólito

Este hombre invierte $2 millones anuales para rejuvenecer y volver a verse de 18 años

Bryan Johnson, empresario de 48 años, compartió una imagen de su juventud que desató debate sobre los resultados de su ambicioso plan antienvejecimiento

Por O Globo / Brasil / GDA
Bryan Johnson compartió una foto suya a los 20 años y reavivó el debate sobre su plan de rejuvenecimiento con el que busca tener 18 años otra vez.
Bryan Johnson compartió una foto suya a los 20 años y reavivó el debate sobre su plan de rejuvenecimiento con el que busca tener 18 años otra vez. (Instagram/@bryanjohnson_)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

