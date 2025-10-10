Este hombre invierte $2 millones anuales para rejuvenecer y volver a verse de 18 años

Bryan Johnson compartió una foto suya a los 20 años y reavivó el debate sobre su plan de rejuvenecimiento con el que busca tener 18 años otra vez.

El multimillonario estadounidense Bryan Johnson, de 48 años, invierte cada año aproximadamente $2 millones en tratamientos y protocolos de longevidad. Su objetivo consiste en alcanzar nuevamente la apariencia y vitalidad que tenía cuando tenía 18 años.

Recientemente, Johnson sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía suya tomada cuando tenía 20 años. La imagen provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes debatieron si su transformación actual se acerca al aspecto juvenil que busca recuperar.

Originario de Utah, Estados Unidos, Johnson amasó su fortuna tras vender su empresa de procesamiento de pagos Braintree Venmo a PayPal por $800 millones en 2013. Sin embargo, pese al éxito financiero, reconoció que su salud física y mental no era la ideal. Enfrentaba sobrepeso, estrés y síntomas de depresión.

En 2021, decidió iniciar el llamado Proyecto Blueprint, un régimen estricto que incluye alimentación controlada, suplementos, ejercicio y tecnologías médicas avanzadas. Cada día, Johnson dedica cinco horas a seguir su protocolo bajo la supervisión de un equipo de especialistas.

El empresario explicó en su canal de YouTube que comenzó a subir de peso tras dejar el fútbol americano en la secundaria, y que más tarde, entre los 21 y 23 años, enfrentó graves problemas de salud mientras trabajaba como misionero en Ecuador. En ese periodo, vivió en condiciones de pobreza, sufrió vómitos constantes, diarrea, acné severo y una pérdida importante de peso.

Esa experiencia lo marcó profundamente. Según dijo, desde entonces se propuso ganar mucho dinero antes de los 30 años para posteriormente dedicarse a un proyecto que pudiera mejorar la vida de las personas.

Luego de vender su compañía, Johnson se dio cuenta de que su estilo de vida no garantizaba bienestar. Por ello, decidió enfocar su tiempo y recursos en frenar el envejecimiento.

Uno de sus procedimientos más controversiales tuvo lugar en mayo de 2023, cuando participó junto a su padre y su hijo en lo que denominó la primera transfusión de plasma multigeneracional. Los tres se sometieron a una extracción de sangre para aislar plasma y células. Dos meses después, Johnson descartó el método al no detectar mejoras.

En otro tratamiento, realizado en octubre del año anterior, reemplazó su plasma sanguíneo por una solución de albumina, un componente que él llamó “oro líquido”. Aseguró que esta técnica permitiría eliminar microplásticos y toxinas que el cuerpo no consigue filtrar de forma eficiente, intensificando su búsqueda de una “juventud celular eterna”.

Actualmente, sostiene que sus biomarcadores están en los niveles más altos posibles y que su edad biológica es menor que la cronológica. Sin embargo, especialistas advierten que la ciencia detrás de estas prácticas aún es incierta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.