Muerte de influencer tras someterse a un procedimiento estético plantea el debate sobre los límites de las intervenciones invasivas

Estudio alerta que 90% de los médicos atiende casos con secuelas por intervenciones estéticas fuera del ámbito médico

Por O Globo / Brasil / GDA
Procedimientos estéticos realizados por no médicos generan secuelas graves y aumentan la demanda de atención médica especializada
Procedimientos estéticos realizados por no médicos generan secuelas graves y aumentan la demanda de atención médica especializada (@dutraau/IG)







notas iaBrasilTratamientos estéticos
O Globo / Brasil / GDA

