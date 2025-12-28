Planeta insólito

Empresario decide compartir fortuna y regala bono de $400.000 a cada uno de sus empleados

Venta de su compañía derivó en un reparto económico histórico que impactó la vida de los empleados y dinamizó la economía de una pequeña ciudad estadounidense

Por O Globo / Brasil / GDA
La venta de Fibrebond permitió un bonus millonario para 539 trabajadores, con efectos directos en sus finanzas y en el comercio de la ciudad donde opera la empresa.
La venta de Fibrebond permitió un bonus millonario para 539 trabajadores, con efectos directos en sus finanzas y en el comercio de la ciudad donde opera la empresa. (Canva/LinkedIn: Graham Walker)







