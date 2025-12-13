Viva

Taylor Swift sorprendió a cada integrante de su personal con un bono de $100.000: el momento quedó en video

Un video del documental “El fin de una era” reveló la reacción del equipo de Swift al conocer el bono entregado tras la gira mundial

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El documental de Disney+ mostró el instante en que el equipo de Swift recibió un bono millonario.
El documental de Disney+ mostró el instante en que el equipo de Swift recibió un bono millonario. (Disney+/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTaylor Swift
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.