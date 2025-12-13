Taylor Swift sorprendió a cada integrante de su personal con un bono de $100.000: el momento quedó en video

El documental de Disney+ mostró el instante en que el equipo de Swift recibió un bono millonario.

El anuncio no ocurrió en un estadio ni ante multitudes. El momento más comentado del documental The End of an Era mostró cómo los músicos y bailarines de The Eras Tour descubrieron que recibirían un bono individual cercano a $100.000. La escena circuló de inmediato en redes y renovó el debate sobre liderazgo, equipo y trabajo fuera del escenario.

Entre 2023 y 2024, la gira generó más de $2.000 millones, lo que la convirtió en la más lucrativa de la historia. Parte de ese rendimiento económico se trasladó al personal que acompañó a la cantante durante el recorrido mundial. La distribución de más de $1.000 millones en bonificaciones ya se conocía, aunque la publicación del video añadió un elemento emocional: la reacción espontánea del equipo al recibir la noticia.

El clip, mostrado en Disney+, mostró a Swift reunida con parte de su personal. Ella entregó tarjetas escritas a mano con un mensaje en el que agradeció el esfuerzo durante los viajes y la distancia con sus familias. El documental no detalló el monto exacto entregado a cada integrante, aunque se estimó una cifra cercana a $100.000 al cambio. En las imágenes, los miembros del equipo se emocionaron, abrazaron y expresaron agradecimientos.

The Eras Tour visitó decenas de países durante casi dos años. Su impacto económico colocó a la artista en el centro de los análisis de la industria del entretenimiento. La decisión de compartir ganancias amplias con el equipo se citó de forma reiterada como ejemplo de gestión en producciones de gran escala.

El documental incluyó momentos de tensión. Uno de ellos abordó la amenaza terrorista que provocó la cancelación de un concierto en Austria, episodio que Swift describió como una situación en la que “el equipo escapó de una masacre”, según se indicó en la serie.

La producción se estrenó este viernes 12 en Disney+ con dos episodios iniciales y recibió una acogida favorable de la crítica. En Rotten Tomatoes, alcanzó un 86% de aprobación. El Daily Telegraph afirmó que la serie tenía capacidad para convencer incluso a seguidores escépticos. The Guardian destacó el impacto emocional al relatar la amenaza sufrida durante la gira.

NME mantuvo una postura más moderada con tres estrellas, pero subrayó que los momentos más intensos ocurrieron cuando la cantante mostró vulnerabilidad. Variety resaltó el espacio dedicado al equipo técnico y artístico, al punto de señalar que sería posible crear una serie exclusiva sobre ese grupo.

Reacciones en redes sociales

El segmento del bono se convirtió en uno de los fragmentos más comentados tras el estreno. Usuarios destacaron el gesto de la cantante y la importancia de valorar a quienes trabajan lejos del foco principal de la industria.

Términos como “liderazgo”, “reconocimiento” y “equipo” dominaron las conversaciones en X, Instagram y TikTok durante las horas posteriores a la difusión del video.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.