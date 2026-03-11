El declive de las USB en 2026: las maneras de reemplazar esta tecnología que queda obsoleta

Pareciera no muy lejana aquella época en la que las memoria USB eran lo último en la tecnología y quien aquel que tenía una llave maya, como se les llama en Costa Rica, era el avanzado (y hasta adinerado) del barrio.

Pero los tiempos cambiaron, y en pleno 2026 los pendrive dicen adiós. Hoy, han pasado de ser herramientas imprescindibles a convertirse en reliquias tecnológicas, desplazados por sistemas más modernos, veloces y seguros.

Estos dispositivos se ven relegados a usos cada vez más puntuales, frente a soluciones como el servicio de la nube de almacenamiento, que ofrecieron mayor compatibilidad entre sistemas operativos.

El panorama comenzó a transformarse a medida que las exigencias tecnológicas avanzaban. Imágenes y vídeos en 4K, archivos multimedia de grandes dimensiones y necesidades de velocidad que los pendrives ya no podían satisfacer. El retroceso del pendrive frente a otras soluciones tiene causas claramente identificables.

Las desventajas de la USB

El primer punto clave es la capacidad de almacenamiento. Si bien los modelos más habituales ofrecen entre 64 y 512 GB, este margen resulta insuficiente para grandes volúmenes de datos profesionales, copias de seguridad completas o grabaciones de alta definición. Aunque existen unidades USB de hasta 2 TB, sus precios resultan poco competitivos frente a opciones como los discos SSD externos.

En segundo lugar, la velocidad de transferencia se ha quedado rezagada. La mayoría de los pendrives dependen de memoria flash de gama baja, lo que provoca que copiar archivos de gran tamaño pueda demorar minutos.

Sistemas como Google Drive o dispostivos como los discos SSD han desplazado al pendrive por su velocidad, capacidad y mayor seguridad de datos. (Canva)

Mientras tanto, los discos SSD portátiles con la conexión USB-C o Thunderbolt son capaces de transferir los mismos archivos en cuestión de segundos.

La tercera gran desventaja radica en la compatibilidad de los puertos. El tradicional USB-A comienza a desaparecer de los equipos modernos, reemplazado por el estándar USB-C. En el caso de portátiles ultrafinos e incluso algunos equipos de Apple que han prescindido de conexiones físicas tradicionales, conectar un pendrive puede resultar inviable o incómodo.

La obsolescencia de las memorias USB no solo responde a razones técnicas. La seguridad se ha convertido en un gran factor de riesgo, especialmente en el ámbito empresarial e institucional. El factor físico se vuelve un punto débil: la facilidad con que se extravía o roba un pendrive convierte a los datos almacenados en un blanco sencillo.

Asimismo, una memoria USB es susceptible de daños por uso excesivo, acortando su vida útil y aumentando la probabilidad de fallos irreparables.

Pero los riesgos informáticos van más allá. Los USB se utilizan como vectores de malware, facilitando el transporte accidental (o intencionado) de software malicioso entre sistemas. Este punto es especialmente crítico en redes o servidores con información sensible. Las alternativas que están reemplazando a las memorias USB.

Las mejores alternativas

Los discos SSD portables son de las opciones más buscadas. (Samsung)

A medida que los pendrives pierden relevancia, surgen alternativas más avanzadas y versátiles. Los discos SSD externos encabezan la lista de reemplazos: permiten manejar grandes volúmenes de información con velocidades muy superiores a las de los pendrives tradicionales.

Otro recurso en auge son las tarjetas SD y microSD, especialmente por su tamaño compacto, bajo precio por gigabyte y alta compatibilidad con entornos profesionales como cámaras, drones y portátiles.

Sin embargo, el cambio más grande y visible es la consolidación del almacenamiento en la nube. Plataformas como Google Drive, Dropbox, iCloud y OneDrive permiten acceder y compartir archivos en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a Internet.