¿Es seguro guardar archivos en una memoria USB? Esto es lo que debe saber

Las memorias USB son útiles pero vulnerables a virus. Le explicamos cómo protegerlas y qué hacer si se infectan.

Las memorias USB se han utilizado por más de 20 años como herramientas de almacenamiento de datos. Aunque hoy existen plataformas digitales como Google Drive o servicios en la nube, estos pequeños dispositivos siguen siendo una opción práctica y segura.

Sin embargo, su uso implica ciertos riesgos de seguridad digital que deben tomarse en cuenta. Conozca cuáles son sus ventajas, amenazas comunes y las medidas recomendadas para evitar la pérdida de datos o infecciones por malware.

¿Qué tan seguras son las memorias USB?

Una memoria USB permite almacenar documentos, imágenes, videos, canciones y aplicaciones de manera portátil. Su facilidad para transferir contenido entre dispositivos, incluso sin conexión a Internet, la convierte en una herramienta útil en entornos personales, escolares o laborales.

A pesar del crecimiento de servicios en línea, muchas personas aún optan por utilizar memorias USB. Estas destacan por su versatilidad, ya que pueden funcionar en computadoras, televisores y otros equipos sin depender de redes inalámbricas. También ayudan a liberar espacio en celulares o computadoras.

No obstante, no están exentas de amenazas. Las infecciones por software malicioso (malware) son una de las principales preocupaciones. De acuerdo con la empresa Kaspersky, cerca del 30% del malware se transmite por medio de memorias USB o tarjetas SD. Esto puede suceder incluso sin conexión a Internet.

Otra vulnerabilidad común es la pérdida o robo del dispositivo. Si no se encuentra protegida, cualquier persona podría acceder a los archivos almacenados, con el riesgo de que se utilicen con fines maliciosos.

¿Cómo proteger su memoria USB?

Para reducir los riesgos asociados al uso de memorias USB, expertos en ciberseguridad recomiendan seguir estas buenas prácticas:

Utilizar cifrado para proteger el acceso. Puede usar BitLocker en sistemas Windows o Disk Utility en equipos macOS.

para proteger el acceso. Puede usar BitLocker en sistemas Windows o Disk Utility en equipos macOS. Instalar y mantener actualizado un antivirus confiable en el equipo que se use con la memoria.

en el equipo que se use con la memoria. Evitar conectar la USB a dispositivos públicos o desconocidos . Si resulta necesario, revise el contenido en su computadora después de usarla.

. Si resulta necesario, revise el contenido en su computadora después de usarla. Usar la opción de extracción segura antes de desconectarla del equipo para evitar daños en el sistema de archivos.

¿Qué hacer si una memoria USB se infecta con un virus?

Si sospecha que su memoria USB tiene un virus, la empresa Acronis sugiere el siguiente procedimiento:

Realizar un escaneo del dispositivo con un antivirus confiable para identificar posibles amenazas. Ejecutar un programa antimalware, como Norton o McAfee, para eliminar cualquier infección. Mantener el antivirus activo en el equipo hasta confirmar que el virus se eliminó por completo. Verificar con un escáner de virus adicional que la unidad esté limpia.

