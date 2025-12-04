Tecnología

¿Es seguro guardar archivos en una memoria USB? Esto es lo que debe saber

Las memorias USB siguen siendo prácticas, pero requieren medidas de seguridad digital para evitar amenazas y pérdidas de información

Por El Universal / México / GDA
Las memorias USB son útiles pero vulnerables a virus. Le explicamos cómo protegerlas y qué hacer si se infectan.
Las memorias USB son útiles pero vulnerables a virus. Le explicamos cómo protegerlas y qué hacer si se infectan. (Canva/Canva)







notas iaUSBMemoria USB
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

