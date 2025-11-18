Compró una joya por $5 en una tienda de segunda mano y se sorprendió al descubrir el valor del artículo

Pagó $5 por una joya de lujo en una tienda de segunda mano sin saber que era una pieza original de Cartier valorada en $300

Una visita casual a una tienda de segunda mano en Estados Unidos llevó a un joven de 27 años a descubrir una joya de alto valor. Mientras revisaba una caja de accesorios, notó un broche brillante que sobresalía entre las demás piezas.

El comprador, quien se identifica en la red social Reddit como UrbanRelicHunter, adquirió el artículo por tan solo $5, sin imaginar que se trataba de una pieza vintage de Cartier con incrustaciones de diamantes y zafiros. El hallazgo llamó la atención en plataformas digitales y generó miles de reacciones.

El joven, originario de la Costa Este del país, comentó al medio Newsweek que el broche destacó de inmediato debido a su estado reluciente, en contraste con otras piezas opacas y desgastadas. Dijo que supo de inmediato que lo compraría, sin conocer aún su origen.

Posteriormente, consultó a un joyero especializado, quien determinó que se trataba de una joya auténtica de la reconocida casa francesa Cartier, fabricada entre las décadas de 1930 y 1950. La pieza fue valorada en aproximadamente $300, lo que representa una ganancia de más del 5.900% sobre el monto que pagó.

Después de confirmar la autenticidad del artículo, UrbanRelicHunter compartió imágenes del broche en Reddit el 11 de noviembre. La publicación viralizó rápidamente, obteniendo más de 20.000 votos y más de 250 comentarios en pocos días.

El joven mencionó que disfruta recorrer el país en busca de artículos valiosos en tiendas de segunda mano. Aunque a veces vende los objetos encontrados, aseguró que este broche se mantendrá en su colección personal, al menos por ahora.

