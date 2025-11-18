Planeta insólito

Compró una joya por $5 en una tienda de segunda mano y se sorprendió al descubrir el valor del artículo

Un joven en Estados Unidos encontró una joya antigua de Cartier por un precio simbólico mientras exploraba una tienda de segunda mano

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Pagó $5 por una joya de lujo en una tienda de segunda mano sin saber que era una pieza original de Cartier valorada en $300
Pagó $5 por una joya de lujo en una tienda de segunda mano sin saber que era una pieza original de Cartier valorada en $300 (Reddit/O Globo, GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGjoyaCartier
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.