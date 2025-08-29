Colombia ya tiene Museo de Ovnis y asegura estar en una zona con energía alienígena

El Museo de Ovnilogía en Colombia exhibe testimonios, realiza festivales y asegura estar en una zona con energía alienígena.

Ubicado en la finca La Pesquera, en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, el Museo de Ovnilogía y Cultura Ancestral se presentó como el primer centro en Colombia dedicado a los objetos voladores no identificados (ovnis) y a la vida extraterrestre.

La instalación, creada hace ocho meses, concentra testimonios, archivos audiovisuales y relatos populares que buscan respaldar la creencia de que existe vida más allá del planeta Tierra. La zona en la que se encuentra ha sido escenario de múltiples reportes sobre fenómenos inexplicables durante las últimas décadas.

Uno de los relatos más conocidos en la región es el de Luis Heberto Rodríguez, un campesino de Tabio que el 5 de abril de 1991 desapareció y fue encontrado días después en Pitalito, Huila, afirmando que una nave alienígena lo había secuestrado. El hecho fue cubierto por la prensa colombiana en los años noventa.

¿Qué ofrece el museo?

El museo cuenta con recorridos temáticos, grabaciones originales y fotografías que documentan supuestos avistamientos de ovnis ocurridos en la región. El acceso tiene un costo de $7,30 para adultos y $4,40 para menores de edad.

Entre los principales atractivos se encuentra un teatrino audiovisual, en el cual los visitantes pueden ver una recopilación de imágenes y grabaciones, acompañadas de una introducción contextual sobre la historia de los avistamientos.

Otro punto destacado es la zona gastronómica, ambientada con elementos temáticos. Allí, los visitantes pueden degustar platillos típicos, incluyendo el llamado ovni yuca, un pan de yuca moldeado como un platillo volador.

Primer festival ovni

El pasado 12 de julio de 2025, el museo organizó el primer festival ovni de Cundinamarca, evento que reunió a más de 600 personas. La iniciativa busca consolidarse como una celebración anual, con el propósito de reunir a aficionados y estudiosos del fenómeno extraterrestre.

¿Cómo surgió la idea del museo?

Santiago Ochoa Franco, actual director del museo, afirmó que el proyecto nació a raíz de una experiencia personal. Según indicó, durante un paseo en el patio de su propiedad, visualizó una esfera negra a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Observó que el objeto flotó inmóvil por un instante y luego desapareció a gran velocidad.

A partir de ese momento, Ochoa decidió dejar atrás su escepticismo y avanzar con la creación del museo, una idea que ya venía gestándose en su familia. Sus abuelos adquirieron la finca hace más de 22 años con el objetivo de desarrollar un proyecto inspirado en los relatos locales. Hoy, la propuesta cuenta con reconocimiento oficial por parte de la Gobernación de Cundinamarca.

¿Por qué ocurren avistamientos en esa zona?

El museo se encuentra cerca de la peña de Juaica, una formación rocosa a la que los creyentes atribuyen un constante flujo energético. Según el director del centro, este fenómeno podría ser la causa principal de los reportes de avistamientos.

Además, afirmó que el terreno de la finca parece recibir parte de ese flujo, lo que lo convertiría en un punto clave para la manifestación de eventos relacionados con ovnis.

Roswell: el origen del interés mundial

El caso más emblemático sobre ovnis a nivel mundial ocurrió en Roswell, Nuevo México, en 1947. Las autoridades reportaron la caída de un objeto no identificado, aunque tiempo después el gobierno estadounidense desmintió la versión inicial. Ese episodio marcó el inicio de diversas teorías sobre la presencia de seres de otros planetas.

