Planeta insólito

Colombia ya tiene Museo de Ovnis y asegura estar en una zona con energía alienígena

El museo se encuentra en Cundinamarca, una región donde se han documentado múltiples avistamientos de objetos voladores no identificados

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El Museo de Ovnilogía en Colombia exhibe testimonios, realiza festivales y asegura estar en una zona con energía alienígena.
El Museo de Ovnilogía en Colombia exhibe testimonios, realiza festivales y asegura estar en una zona con energía alienígena. (El Tiempo Colombia/Museo de Ovnilogía y Cultura Ancestral)







