Bebé nace con un anticonceptivo adherido a la placenta

Una bebé nació con un dispositivo anticonceptivo adherido a la placenta en Brasil. El embarazo avanzó pese al uso de un método intrauterino y el caso llamó la atención médica

Por O Globo / Brasil / GDA
El parto de una bebé reveló un DIU adherido a la placenta. El embarazo avanzó pese al uso correcto del método anticonceptivo.
