Bebé nace con un anticonceptivo adherido a la placenta

El parto de una bebé reveló un DIU adherido a la placenta. El embarazo avanzó pese al uso correcto del método anticonceptivo.

Una enfermera de Toledo, Paraná, lugar ubicado en Brasil, dio a luz a una bebé pese a utilizar un DIU de cobre, uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. El dispositivo apareció adherido a la placenta al momento del parto. Las fotografías del caso llamaron la atención por lo inusual del hallazgo.

La protagonista es Andressa Fortes Knoner Trigo, quien quedó embarazada casi un año después de colocarse el DIU de cobre. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, este método presenta un riesgo de embarazo de 0,7% durante el primer año de uso perfecto. Aun así, ningún método resulta infalible.

El ciclo menstrual de Andressa se mantuvo regular. Días antes de la fecha prevista de la menstruación, notó un leve sangrado rosado. El hallazgo le generó dudas. Comentó la situación con una médica de su lugar de trabajo, quien consideró la posibilidad de un embarazo asociado a la implantación.

Tras un retraso de tres días, realizó una prueba casera. El resultado fue positivo. La noticia generó sorpresa y preocupación inicial debido a que el embarazo no estaba en los planes inmediatos de la pareja.

La primera ecografía descartó un desplazamiento del dispositivo. El DIU estaba normoposicionado dentro del útero. Tras valorar los riesgos con la obstetra, la pareja decidió no retirarlo durante la gestación.

El embarazo transcurrió sin mayores complicaciones. El control médico fue constante. En la semana 38, los médicos diagnosticaron diabetes gestacional. El manejo incluyó control glicémico, ajustes en la alimentación y ejercicio físico. También se registró un aumento leve de la presión arterial.

Al completar 40 semanas de gestación, el equipo médico recomendó planificar el parto por los riesgos asociados. Se optó por una inducción para intentar un parto vaginal.

El proceso inició el 29 de octubre. Tras varias horas de trabajo de parto, la bebé Cecilia nació el 30 de octubre a las 7:41 a. m., luego de 19 horas desde el inicio de la inducción.

Durante el alumbramiento, el personal médico observó que el DIU estaba adherido a la placenta. La escena motivó la toma de fotografías. En una de ellas, la recién nacida aparece sobre el abdomen materno junto al dispositivo.

Las imágenes se conservaron como un registro familiar. El caso se difundió en redes sociales y generó asombro por la rareza del evento. La madre se adaptó a la nueva rutina y destacó el desafío que implica la maternidad en los primeros días.

Qué se debe saber sobre el DIU de cobre

El DIU de cobre tiene forma de “T” y puede permanecer en el útero hasta 10 años. Su mecanismo se basa en una reacción inflamatoria local y en cambios del moco cervical, lo que dificulta la fecundación.

Aunque se considera un método altamente efectivo, existe la posibilidad de desplazamiento o de embarazo. En la mayoría de los casos, el dispositivo se retira al inicio de la gestación. La conducta depende de la valoración médica individual.

La probabilidad de embarazo no intencional durante el primer año de uso perfecto del DIU de cobre es de 0,7%.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.