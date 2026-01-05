Padre sorprende a su hijo de 6 años con su hermano recién nacido y la respuesta del niño se vuelve viral

Un niño de 6 años sostuvo a su hermano recién nacido en el sofá. Su respuesta al ser consultado por el padre convirtió el momento en viral.

Un padre estadounidense de Carolina del Sur vivió una escena inesperada en su casa y el momento se propagó con rapidez en redes sociales. El hombre observó a su hijo de 6 años sentado en el sofá mientras sostenía a su hermano recién nacido, una imagen que captó de inmediato su atención.

El padre, identificado como Kenzy, de 32 años, caminaba por la sala cuando notó la escena. Decidió preguntar al niño qué hacía en ese momento. La respuesta fue breve y directa. El menor respondió que realizaba su trabajo, una frase que provocó risas y miles de reacciones en internet.

Kenzy explicó en una entrevista con la revista Newsweek que trabajaba desde su casa mientras su esposa disfrutaba de la licencia por maternidad. El bebé, llamado Benson, tenía apenas una semana de nacido cuando ocurrió la escena.

El hijo mayor, Koah, había pedido permiso a su madre para cargar al recién nacido. El padre observó la situación desde un costado y decidió grabar el momento con su teléfono. Consideró que sería una escena tierna. La respuesta del niño, dada con total seguridad, transformó el video en un contenido viral.

Kenzy también es padre de un niño de 2 años. Indicó que la reacción del público fue positiva. Señaló que no esperaba una respuesta tan amplia. Destacó que muchas personas recordaron su propia infancia como hermanos mayores y se identificaron con la escena.

