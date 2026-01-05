Planeta insólito

Padre sorprende a su hijo de 6 años con su hermano recién nacido y la respuesta del niño se vuelve viral

Un padre en Estados Unidos grabó a su hijo de 6 años cargando a su hermano recién nacido. La respuesta del niño sorprendió y el video alcanzó millones de vistas en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
Un niño de 6 años sostuvo a su hermano recién nacido en el sofá. Su respuesta al ser consultado por el padre convirtió el momento en viral.
Un niño de 6 años sostuvo a su hermano recién nacido en el sofá. Su respuesta al ser consultado por el padre convirtió el momento en viral. (TikTok @Kenzy Peake/TikTok @Kenzy Peake)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

