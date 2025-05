Bebé de 4 meses se vuelve viral tras ‘decir’ el nombre de su hermana

Un video de un bebé brasileño de apenas 4 meses se volvió viral en redes sociales al intentar decir el nombre de su hermana. La grabación muestra a Heitor tratando de emitir un sonido similar a “Laura”, lo que desató asombro entre millones de internautas.

Su madre, Jaine Roberta Pazello Costa, explicó que escuchó por primera vez a su hijo “llamando” a Laura cuando se encontraba trabajando. Según comentó, ella había pedido a su hija que ayudara con el pequeño, pero al no obtener respuesta, repitió en voz alta “Laura”.

Para su sorpresa, el bebé pareció imitar el nombre. A partir de ese momento, Heitor empezó a repetir ese sonido todos los días.

La historia no tardó en viralizarse. El video, publicado en TikTok, acumuló más de 1,8 millones de visualizaciones en poco tiempo, atrayendo miles de comentarios. Muchos internautas expresaron su asombro, mientras que otros se mostraron escépticos o sorprendidos, considerando inusual que un bebé de esa edad pudiera pronunciar palabras.

Sin embargo, especialistas aclararon que los bebés de 4 meses no pueden pronunciar palabras. Según Juliana Gomes, fonoaudióloga y especialista en lenguaje infantil, es normal que a esa edad los bebés empiecen a balbucear sonidos como “ahhh”, “uhhh” o “eeee”, ya que están explorando los movimientos de la boca, lengua y labios. Estos sonidos pueden parecer palabras, pero en realidad son intentos de imitar la forma de hablar de sus cuidadores.

La profesional explicó que, aunque los bebés pueden reaccionar a estímulos sonoros y disfrutar al escuchar su propia voz, es poco probable que pronuncien palabras con sentido. En este caso, lo que ocurrió con Heitor fue una coincidencia en la emisión de sonidos similares a la palabra “Laura”.

Por lo general, los bebés comienzan a decir palabras con sentido alrededor de los 12 meses. Según la fonoaudióloga Lorraine Costa, a esa edad pueden empezar a pronunciar palabras como “mamá”, “papá”, “qué” o “da”, y algunas onomatopeyas.

Entre los 2 años, se espera que comiencen a construir frases de dos o tres palabras y que tengan un vocabulario aproximado de 200 términos.

Suellen Fraga, especialista en neonatología y pediatría, indicó que el proceso de aprendizaje del lenguaje inicia con la percepción de sonidos y la observación de los movimientos de la boca y la lengua de los cuidadores. Recomendó estimular el desarrollo del lenguaje mediante la interacción, conversando frecuentemente con el bebé y usando un lenguaje claro.

Por otro lado, los expertos señalaron algunas señales de alerta en el desarrollo del lenguaje. Si un bebé no balbucea a los 9 meses, no pronuncia ninguna palabra a los 18 meses, no forma frases de dos palabras a los 2 años o presenta dificultades de comprensión a los 3 años, se recomienda consultar a un especialista.

La historia de Heitor no solo sorprendió por su habilidad para emitir sonidos. La madre, Jaine, enfrentó un embarazo inesperado y desafiante. Durante la gestación, experimentó complicaciones, y el parto se adelantó a las 36 semanas.

Heitor nació con hipoglicemia, presentó dos episodios de apnea y fue diagnosticado con sepsis neonatal precoz y una posible enterocolitis infecciosa. El bebé pasó 28 días en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

A pesar de las dificultades, Heitor ha progresado. Actualmente, tiene 7 meses, asiste a la guardería y continúa su desarrollo. Jaine destacó la relación especial que Laura mantiene con su hermano menor.

Heitor tiene 7 meses (@alexjaine/TikTok)

Desde el embarazo, la niña, de 11 años, mostró un fuerte vínculo con el bebé, acompañando a su madre a consultas médicas y cuidando de él. Después del nacimiento, visitó a Heitor en la UCI y ayudó a su madre durante el proceso de recuperación.

El caso de Heitor generó una amplia reacción en línea, donde muchos usuarios destacaron lo avanzado que parecía el bebé. Comentarios como “los bebés de hoy ya nacen hablando” y “con 2 años dará conferencias” se leyeron en TikTok, mientras algunos profesionales de la salud expresaron sorpresa por el video.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.