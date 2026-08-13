Bailarina queda envuelta en llamas durante espectáculo (video)

Una ráfaga de viento desvió las llamas de un aro de fuego y alcanzó el vestido de la bailarina durante una presentación en China.

Una bailarina resultó envuelta en llamas durante un espectáculo nocturno en China, luego de que una ráfaga de viento desviara el fuego de un aro que formaba parte de la presentación e incendiara su vestuario, informaron medios locales.

El accidente ocurrió el 9 de agosto en el parque temático Xuzhou Paradise, ubicado en la provincia de Jiangsu.

En un video difundido en redes sociales se observa a la joven mientras baila rodeada por un aro de fuego. Sin embargo, una ráfaga de viento habría provocado que las llamas se propagaran rápidamente hasta alcanzar su falda.

La bailarina pidió ayuda mientras el fuego consumía parte de su vestido. Personal del parque intervino de inmediato y logró sofocar las llamas.

Posteriormente, la artista fue trasladada a un hospital. De acuerdo con los reportes oficiales, se encuentra estable.

Según medios locales, el parque suspendió todas las presentaciones que incluyen el uso de fuego como medida preventiva.