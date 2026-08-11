El Mundo

Estados Unidos y 40 países advierten por pruebas de misil balístico de China sin aviso

EE. UU. y 40 países advierten sobre los riesgos de las pruebas de misiles balísticos sin aviso previo tras un ensayo de China

EscucharEscuchar
Por AFP
(Archivo) Submarino de misiles de clase Jin (tipo 94). Informe del Servicio de Investigación del Congreso “Modernización naval de China: implicaciones para las capacidades de la Armada de Estados Unidos. Antecedentes y asuntos para el Congreso”, 2014.
(Archivo) Submarino de misiles de clase Jin (tipo 94). Informe del Servicio de Investigación del Congreso “Modernización naval de China: implicaciones para las capacidades de la Armada de Estados Unidos. Antecedentes y asuntos para el Congreso”, 2014. (United States Naval Institute News Blog/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados Unidosguerramilitarrelaciones internacionalesmisilesChina
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.