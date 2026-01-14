Planeta insólito

Alertó por una plaga de arañas en su apartamento y terminó con dos dedos amputados: ahora demanda a la administración

La inquilina alertó durante meses sobre la presencia de arañas, pero la administración aseguró que solo atendía infestaciones de cucarachas

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una demanda en Florida acusa a un complejo de apartamentos de ignorar alertas por arañas, lo que derivó en graves lesiones y dos amputaciones.
Una demanda en Florida acusa a un complejo de apartamentos de ignorar alertas por arañas, lo que derivó en graves lesiones y dos amputaciones.







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

