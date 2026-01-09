Picadura de araña violinista: cómo reconocerla y qué hacer ante una mordedura

La picadura de araña violinista provoca síntomas que requieren atención médica inmediata y medidas de prevención en casa.

Pese a su tamaño reducido, el veneno de la araña violinista puede provocar lesiones graves en la piel e incluso la muerte si no recibe atención médica a tiempo. Esta especie suele pasar desapercibida dentro de las viviendas, lo que aumenta el riesgo de contacto accidental.

Conocida científicamente como Loxosceles, también recibe el nombre de araña de rincón. Es un arácnido nocturno que permanece oculto durante el día en espacios pequeños y poco iluminados. Su denominación común proviene de una marca con forma de violín ubicada en la parte posterior del cuerpo.

¿Cómo identificar a la araña violinista?

La bióloga Claudia Isabel Navarro Rodríguez, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), elaboró una guía con rasgos clave para reconocer a esta especie y actuar de forma adecuada ante una posible picadura.

La araña violinista mide entre 1 y 3 centímetros. Presenta seis ojos dispuestos en forma de medialuna. Su color es pardo rojizo y sus patas son largas y delgadas. A pesar de su apariencia, suele evitar el contacto humano y limita su actividad a la noche.

Sus telarañas permiten identificarla con mayor facilidad. No son circulares ni ordenadas. Presentan una textura algodonosa, irregular y con aspecto desaliñado. Los estados con mayor número de registros son Baja California Sur, Guerrero y Jalisco.

Síntomas tras una picadura

En muchos casos, la picadura resulta casi imperceptible al inicio. Con el paso de las horas pueden aparecer varios síntomas:

Dolor en la zona afectada

en la zona afectada Enrojecimiento

Hinchazón

Fiebre

Náuseas

Dolor abdominal

Vómitos

Ante la presencia de estas señales, resulta fundamental buscar atención médica inmediata.

¿Qué hacer si ocurre una picadura?

Las recomendaciones médicas ante una picadura de araña violinista buscan reducir complicaciones:

Mantenga la calma. Si es posible, tome una fotografía o capture al ejemplar en un frasco.

o capture al ejemplar en un frasco. Limpie la herida con agua y jabón. No aplique hielo, calor, alcohol ni ungüentos.

con agua y jabón. No aplique hielo, calor, alcohol ni ungüentos. Evite succionar la herida.

la herida. En el portal Redtox, localice el hospital más cercano con antídoto disponible. Este también se comercializa y puede ser aplicado por personal del sector salud.

¿Cómo prevenir su presencia en el hogar?

Aunque esta especie aparece con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias, puede encontrarse durante todo el año. La prevención reduce el riesgo de contacto.

Se recomienda revisar grietas, paredes con aperturas y rincones poco iluminados. La limpieza constante de habitaciones, muebles, cuadros y sótanos disminuye la posibilidad de refugio. También conviene evitar la acumulación de cajas u objetos en desuso dentro del hogar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.