Viva

¿Planea asistir al concierto de Iron Maiden en Costa Rica? Producción dio importante noticia

La banda inglesa se presentará en el Estadio Nacional, en octubre

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, durante una presentación en Chile en el 2013. Costa Rica podría tener a la banda nuevamente en el 2026.
Iron Maiden se presentará en Costa Rica el 8 de octubre. (Francesco Degasperi/ AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Iron MaidenEstadio Nacional
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.