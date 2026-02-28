¿Planea asistir al concierto de Iron Maiden en Costa Rica? Producción dio importante noticia

La afamada banda inglesa de rock Iron Maiden se presentará en Costa Rica el 8 de octubre en el Estadio Nacional, para su gira internacional Run for your lives.

En preparación para el gran día, la empresa productora Move Concerts dio a conocer un importante dato previo al evento: “La Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos determinó que el concierto que ofrecerá la banda Iron Maiden es para mayores de 12 años”.

En esa misma línea, cabe destacar que las localidades que se comercian en el sector de gramilla son exclusivas para mayores de 18 años. En cambio, las zonas en graderías son para menores de edad (mayores de 12), quienes deben asistir acompañados por un adulto.

Los precios y localidades para este espectáculo son:

The Trooper (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢71.600

Platea/Balcón: ¢59.600

Sombra: ¢47.700

Gramilla (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢41.800

Gradería norte/sur: ¢33.500

Maiden vuelve al país luego de su presentación en el estadio Ricardo Saprissa el 8 de marzo de 2016; este año será la cuarta ocasión en que los ticos disfrutarán de su espectáculo.