Peter Dinklage, actor de ‘Game of Thrones’, reveló el secreto que habría salvado su matrimonio durante más de 20 años

Peter Dinklage reveló la clave de su duradero matrimonio y presentó su nueva película junto a Channing Tatum

El actor Peter Dinklage, reconocido por su papel en Game of Thrones, compartió un detalle íntimo sobre su matrimonio con la actriz y guionista Erica Schmidt.

Ambos contrajeron matrimonio en abril de 2005 y, desde entonces, han construido una vida en común que incluye dos hijos, nacidos en 2011 y 2017.

Durante una entrevista en el estreno de su nueva película Roofman: Un ladrón diferente (2025), Dinklage fue consultado por la revista People sobre el secreto detrás de su prolongada relación. La respuesta fue directa y concisa: “Paciencia”.

De acuerdo con People, el actor resumió el éxito de su matrimonio con una única palabra, que repitió tres veces para enfatizar su importancia: paciencia.

Este valor, según él, ha sido clave en la convivencia con Schmidt, con quien mantiene una vida privada alejada de los reflectores. La pareja nunca ha revelado públicamente los nombres de sus hijos, en línea con su discreción habitual.

En cuanto a su nuevo proyecto cinematográfico, Roofman: Un ladrón diferente (2025) cuenta la historia real de un fugitivo que, tras escapar de prisión, se escondió en una tienda de juguetes. Ahí desarrolló vínculos con la comunidad local, lo que le dio un giro inesperado a su vida.

La cinta tiene como protagonista a Channing Tatum, quien interpreta al criminal. Dinklage, por su parte, asume el papel del gerente de la tienda, el personaje que sirve como enlace entre el prófugo y el vecindario.

