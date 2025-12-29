Periodista que hizo la pregunta más polémica a Óscar Ramírez rompe el silencio tras la 31 de Alajuelense

Óscar Ramírez volvió al banquillo de Alajuelense una década después y demostró que no estaba desactualizado.

"Óscar Ramírez está desactualizado y sus seis años de exilio en Hojancha, al refugiarse en su finca después del Mundial de Rusia 2018, dejaron obsoletos los conocimientos que tanto éxito le dieron en el pasado". Hoy, una aseveración así descalificaría la capacidad analítica de cualquiera, porque quedó ratificado que es irreal; pero hace tan solo unos meses, ese tema se volvió recurrente en los programas deportivos.

Porque sí, cuando Óscar Ramírez alzó la ansiada 31 de la Liga Deportiva Alajuelense, rojinegros y el país futbolero completo se rindieran ante el Machillo, incluidos los rivales.

Sin embargo, algunos traspiés de su equipo a inicio de la temporada, le valieron fuertes críticas que algunos no olvidan.

La Liga venía de perder una final en ese torneo donde él llegó a mitad del camino. Aunado a eso, el equipo se estrenó en la Copa Centroamericana con una inesperada derrota en casa, ante Plaza Amador de Panamá.

Óscar Ramírez sigue celebrando la 31 de Alajuelense

Al León ahí se le fue el invicto, de una competición en la que terminó siendo tricampeón del área. Pero en ese instante se dio aquella pregunta que al Macho no le cayó nada bien, ni a su entorno.

El propio hijo del técnico manudo, Andrés Ramírez, en medio de la celebración del título, lanzó un fuerte dardo sin nombres: “Para todos los que dijeron que estaba desactualizado el hombre (su papá)”.

En 2025, Andrés Ramírez lloraba como un niño al ayudar a su papá, Óscar Ramírez, a romper una sequía con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram)

Sería imposible encontrar quién habrá sido el primer periodista o panelista que planteó la idea públicamente. Lo cierto, es que Freddy Gómez, de Radio Actual y el medio digital Deportes El Cazador, fue quien quedó marcado con el concepto, al consultar directamente a Óscar Ramírez.

A inicios de agosto, durante la rueda de prensa después de que Alajuelense derrotó a Guadalupe por 1-0 con gol de Creichel Pérez, Freddy Gómez lanzó la siguiente pregunta, que en su momento fue secundada en varios espacios: “¿Qué está haciendo Óscar Ramírez para actualizarse y si lo que está haciendo le alcanza para las exigencias de la Liga?”.

Al exmundialista de Italia 90 no le hizo nada de gracia la pregunta y aseguró que no sabía con qué intención se hacía.

“Es una pregunta, no sé con qué intención, si es por el tiempo que dejé (de entrenar) no, además tengo un muchacho como Wardy Alfaro y a Marcelo Sarvas que son un respaldo”, manifestó Óscar Ramírez en ese instante.

No obstante, más allá de su respuesta, lo que quedó en la retina de muchos liguistas fue la pregunta.

Inclusive, a lo interno del club causó molestia y contribuyó a desatar en el camerino esa “rebeldía” que el Macho tanto quería ver.

Un malentendido controversial

Ahora, tras concluir el exitoso semestre de Óscar Ramírez y la Liga Deportiva Alajuelense, el periodista Freddy Gómez volvió a referirse al controversial momento que protagonizó. En entrevista con La Nación, el comunicador aseguró que todo fue un malentendido.

Con el título 31 del torneo nacional, cerró un semestre lleno de éxitos para la Liga de Óscar Ramírez. (John Durán)

De acuerdo con Freddy, le jugó en contra el hecho de que no haya espacio para dar contexto en las ruedas de prensa, pues jamás partió del hecho de que el Machillo estuviera desactualizado. Según afirmó, quería expresar justamente lo contrario.

“La consulta va dirigida precisamente a eso, Óscar Ramírez qué hace para actualizarse, que sirva como ejemplo para los técnicos nuevos que están en el campeonato nacional y que no rinden, no se les ve progreso”, declaró el periodista.

“Un técnico que está fuera 10 años, regresa, viene el campeonato nacional y le rinde, o sea, tiene frutos. ¿Cómo uno que está permanentemente en el torneo nacional no tiene frutos?”, agregó.

Gómez explicó que en el fútbol nacional abundan técnicos que no logran buenos resultados, a pesar de su formación y de estar día a día en los banquillos.

“Lo pongo como un ejemplo, el caso de Alexandre Guimaraes. Nadie le quita los éxitos que ha tenido, pero llega a la Liga y aunque el equipo no jugó mal, no logra el objetivo. Y era un técnico que se mantiene, no como Óscar Ramírez que se fue a la finca 10 años”, concluyó.

En la celebración de la 31, algunos aficionados inclusive difundieron un video con dedicatoria especial al comunicador, quien insiste en que todo fue un malentendido.

El tiempo pasó y el hombre a quien algunos veían como “desactualizado” hasta bailó. Con la 31 en mano, aquella pregunta revivió.

“En la etapa mía en la vida ya lo que diga la gente no me interesa. Es un tema que ya, yo sé lo que soy; tal vez seré un polo, y me vanaglorio de eso, de representar a la gente de ese tipo.

”Porque verdaderamente mi papá es de esa manera y yo no puedo pretender ser diferente. Simplemente, mi mamá también. Muy tranquilo, se ve lo que soy”, comentó Óscar Ramírez tras ganar la 31 con Alajuelense, luego de que un periodista le recordó aquella consulta.