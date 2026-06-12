Periodista mexicano quedó impresionado con costarricense de 66 años que llegó al Mundial en bicicleta

El periodista mexicano miró admirado a Marco Benavides, ciclista costarricense de 66 años que llegó pedaleando al Mundial 2026.

En plena previa del Mundial 2026, un periodista mexicano quedó impresionado con un costarricense. Y, claramente, no se trata de una sorpresa futbolística como en Brasil 2014, sino de un aficionado que recorrió miles de kilómetros en bicicleta.

A las afueras del Estadio Azteca, el comunicador Gerardo Velázquez grababa el ambiente cuando un hombre llamó su atención. Vestido con ropa de ciclismo alusiva a Costa Rica y a bordo de su bici, el ticol contó brevemente su impresionante historia.

“¿Qué haces por acá? ¿Te viniste en bici?”, le consultó sorprendido Velázquez. La respuesta fue todavía más inesperada, pues el ciclista, llamado Marco Makey Benavides, le detalló que esta es la cuarta Copa del Mundo a la que viaja del mismo modo.

Según contó Benavides salió de Esparza, Puntarenas, hace más de un mes y recorrió 2.650 kilómetros. Todo por pasión, como le recalcó el periodista, enfatizando en la dimensión que adquiere la hazaña del nacional, siendo que Costa Rica ni siquiera clasificó al Mundial.

“La pasión del Mundial es otro nivel. Se vive muy bien; hace muchas amistades uno. Entonces, el fútbol me gusta mucho, pero me gustan más las amistades que hago”, comentó Benavides, excompetidor de la Vuelta a Costa Rica.

“Aquí en México me han tratado a las mil maravillas, cero quejas, muy bien. Estoy como si estuviera en mi casa”, añadió.

@estadiodxt 🚴🇨🇷 Costa Rica no clasificó… pero él sí. Marco “Makey” Benavides llegó al Mundial 2026 y sumó su cuarta Copa del Mundo consecutiva, tras haber estado también en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. 🌎⚽️ Una historia de pasión, constancia y amor por el fútbol que ya forma parte de los Mundiales. 👏🔥 #tiktokdeportes #copadelmundo #fútbol #mundial #deportesentiktok ♬ sonido original - EstadioDeportes

Eso sí, el costarricense fue sincero cuando le preguntaron si después viajaría a Estados Unidos. “Siempre viajo con pocos fondos, entonces está un poco difícil. Solo que apareciera un patrocinador por ahí (risas)”, sentenció.

Como ya contó La Nación hace unos días, el pedalista, de 66 años, ya había viajado a las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Ahora se hizo presente en la edición del 2026 en Ciudad de México, por lo que esta travesía hacia territorio azteca fue la de menor recorrido y la que completó en menos tiempo.

Makey salió de Esparza, Puntarenas, el pasado 14 de abril y, tras recorrer Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, llegó a Ciudad de México el 24 de mayo.