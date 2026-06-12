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Periodista mexicano quedó impresionado con costarricense de 66 años que llegó al Mundial en bicicleta

El tico salió desde Esparza hace más de un mes y a su llegada a suelo mexicano deslumbró a muchos

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Por Juan Pablo Sanabria y Juan Diego Villarreal
Marco Benavides, Mundial 2026
El periodista mexicano miró admirado a Marco Benavides, ciclista costarricense de 66 años que llegó pedaleando al Mundial 2026. (Captura de video)







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Mundial 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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