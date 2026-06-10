Costarricense llegó a su cuarto mundial tras recorrer Centroamérica en bicicleta

Después de pedalear durante 40 días entre Costa Rica y México, el veterano ciclista costarricense Marco Makey Benavides cumplió su objetivo de asistir a su cuarto Mundial en bicicleta.

El pedalista, de 66 años, ya había viajado a las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Ahora estará presente en la edicón del 2026 en Ciudad de México, por lo que esta travesía hacia territorio azteca fue la de menor recorrido y la que completó en menos tiempo.

Makey salió de Esparza, Puntarenas, el pasado 14 de abril y, tras recorrer Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, llegó a Ciudad de México el 24 de mayo.

Marco 'Makey' Benavides se tomó una fotografía con un imitador de Diego Armando Maradona, frente al Estadio Azteca. (Cortesía: Marco Benavides/La Nación)

A su llegada, incluso pudo disfrutar del ambiente de la final de la Liga MX entre los Pumas de Keylor Navas y Cruz Azul, serie en la que los cementeros derrotaron 2-1 a los felinos para proclamarse campeones.

“Al principio del viaje tenía un poco de temor porque me habían operado de la columna después de caerme de un árbol de aguacate y no sabíamos cómo iba a reaccionar mi organismo. Pero, gracias a Dios, me sentí muy bien y, a pesar del esfuerzo y la distancia, no tuve ningún problema”, explicó Benavides.

En la frontera de México se le unió el también costarricense David Vela, de 62 años, con quien completó la última etapa del recorrido.

“Los últimos kilómetros entre Oaxaca y Ciudad de México fueron muy duros debido a las altas temperaturas. Creo que hubiéramos llegado en menos tiempo, pero preferimos recorrer menos kilómetros por día y a un ritmo más lento para evitar un golpe de calor o cualquier otra situación de salud”, añadió.

Marco 'Makey' Benavides narró su aventura a periodistas de ESPN, quienes se tomaron una fotografía con él. (Cortesía: Marco Benavides/La Nación)

Makey Benavides y un viaje entre amigos

El ebanista de profesión indicó que la travesía por Centroamérica transcurrió con tranquilidad, ya que conocía el recorrido y los desafíos que enfrentaría, pues anteriormente había viajado a México en bicicleta. Además, durante el trayecto se hospedó en casa de varios amigos.

“Las personas a lo largo del camino han sido muy hospitalarias. Uno se da cuenta de que en todos los países hay gente muy buena, dispuesta a ayudar y brindarnos su colaboración. Eso lo motiva a seguir adelante y a no darse por vencido”, aseguró.

El ciclista, quien participó en dos ediciones de la Vuelta a Costa Rica, manifestó su satisfacción por cumplir el sueño de asistir a una cuarta Copa del Mundo.

“Es una sensación única. El ambiente de los mundiales es extraordinario y, aunque no tengo entrada para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, pienso disfrutarlo en las plazas donde instalarán pantallas gigantes. Otro aspecto bonito es que todos hablamos español y aquí en México la gente es muy amable”, expresó.

Marco 'Makey' Benavides aprovechó su visita a México, para visitar sitios históricos y no solo disfrutar del Mundial 2026. (Cortesía: Marco Benavides/La Nación)

Para el esparzano será un Mundial diferente, ya que en las tres ediciones anteriores estuvo presente la Selección de Costa Rica. Makey asistió a siete partidos de la Tricolor, además del encuentro entre Alemania y Ghana en Brasil 2014.

“No es el mismo. Uno siempre se ilusiona con ver jugar a la Selección Nacional. Lamentablemente no clasificamos y, de momento, no hay tantos ticos en las calles. Estoy muy cerca del Estadio Azteca porque, junto con mi compañero de viaje, David Vela, nos hospedamos en la casa de nuestro amigo Israel Vargas. Esperamos disfrutar de un gran Mundial”, concluyó Benavides.