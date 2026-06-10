Puro Deporte

Costarricense llegó a su cuarto mundial tras recorrer Centroamérica en bicicleta

El ciclista Marco ‘Makey’ Benavides viajó 40 días en bicicleta para estar presente en su cuarta Copa del Mundo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Marco Makey Benavides Viajó a su cuarto mundial Excorredor de Vuelta a Costa Rica 9 de junio de 2026 Cortesía: Marco Benavides
Marco 'Makey' Benavides (centro) compartió con aficionados colombianos frente al Estadio Azteca. (Cortesía: Marco Benavides/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Marco Makey BenavidesCuatro mundiales en bicicleta
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.