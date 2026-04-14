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Exciclista de la Vuelta a Costa Rica viajará a su cuarto mundial en bicicleta

El ciclista empezó su viaje en bicicleta para estar presente en su cuarto mundial, tras superar una operación de columna

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Por Juan Diego Villarreal
Marco Makey Benavides Viaja a su cuarto Mundial en bicicleta Mundial 2026 14 de bril del 2026 Cortesía: Periódico Mi Cantón
Marco Makey Benavides empezó este martes su viaje en bicicleta a México, para asistir al Mundial del 2026, desde su natal Esparza. (Cortesía: Periódico Mi Cantón/La Nación)







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Exciclista de la Vuelta a Costa RicaMarco Makey BenavidesCuarto mundial en bicicletaEsparzano de 66 años
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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