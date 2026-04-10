Periodista interrumpió programa de Teletica de forma inesperada y así reaccionaron sus compañeros (video)

El periodista Ricardo Cordero, de Teletica, interrumpió de forma inesperada una transmisión en la que su rol era estar fuera de los focos.

Todo ocurrió este jueves 9 de abril, en el programa Estadio TD Más que, últimamente, ya bien entrada la noche, da para muchos momentos inesperados y marcados por el humor.

En el espacio, a menudo ponen música y esta vez sonó la canción 17 años, de Los Ángeles Azules. Fue entonces que Cordero, quien interpreta al personaje del Tío TD Más y siempre está detrás de cámaras, decidió interrumpir la transmisión.

Sin reparo, expresó: “Yo voy a bailar” y se acercó a la mesa donde estaban Gustavo López, Andrés González y Juan Carlos Solano. De espaldas y con un abrigo negro, Richi, como se le conoce, soltó sus mejores pasos, provocando carcajadas.

Mientras hacía su apasionada y estrafalaria danza, sus compañeros hicieron mofa de él en varias ocasiones, preguntándole si lo que bailaba era reguetón o cumbia, y hasta cuestionando el rostro que, en apariencia, hacía durante su coreografía.

Finalmente, explicó que ya está calentando para el concierto que dará la agrupación mexicana en el parque de La Sabana y remató con un comentario subido de tono que también desató las risas en el set.

“Lo que pasa es que el domingo tocan Los Ángeles Azules aquí en La Sabana; free (gratis). Llevo el trasmallo, sépalo... pesca de arrastre. ¿Ustedes han pescado? Uno pasa dejando el trasmallo y después recoge”, dijo.