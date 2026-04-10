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Periodista interrumpió programa de Teletica de forma inesperada y así reaccionaron sus compañeros (video)

El llamativo momento ya circula en redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
Richi Cordero, Teletica
Richi Cordero es periodista deportivo de Teletica. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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