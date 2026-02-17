Periodista hizo fuerte comentario que incomodará a muchos, durante programa de Teletica: vea lo que dijo

Josué Quesada, periodista de varios espacios de Teletica, hizo un comentario fuerte, muy fiel a su estilo polémico.

El reconocido periodista Josué Quesada, quien trabaja para varios espacios de Teletica, hizo un fuerte comentario que, sin dudas, no será del agrado de muchos durante un programa de la empresa.

Quesada emitió el controversial mensaje este 16 de febrero, durante el espacio Josué reacciona, de TD Más, al analizar lo que dejó la última jornada del fútbol de Primera División de Costa Rica.

Específicamente, el polémico comunicador se refirió al Club Sport Herediano, que venció al Cartaginés y se afianzó como líder del campeonato. Al hacerlo, Josué utilizó una incómoda frase que levanta roncha entre la afición florense.

“Nadie vuelve a hablar de Herediano los lunes. ¡Por Dios! Yo le reacciono a programas de FUTV, Tigo, Teletica, Monumental... ¿En serio a nadie le importa Heredia, el súperlider del campeonato nacional?”, cuestionó.

¿En serio a nadie le importa Heredia? pic.twitter.com/LmX6UUQe6W — TD Más (@tdmascrc) February 17, 2026

Según el periodista, a pesar de los buenos resultados del Team, la discusión pública se centra más en la derrota de Alajuelense ante Sporting y en la dirección que le da Hernán Medford al Saprissa.

“No encontré cinco minutos de un programa hablando del liderato de Herediano. Entonces, de verdad no es joda —algunos deben estar burlándose o diciendo que Josué es un hijo de...— pero hagan el ejercicio. Nadie habla de Heredia”, afirmó.

“Pero bueno, acá los felicito, muchachos. Los chicos de Giacone, los bad boys, los Soprano”, expresó.