Viva

Periodista hizo fuerte comentario que incomodará a muchos, durante programa de Teletica: vea lo que dijo

El comunicador utilizó una consigna que levanta roncha para probar un punto

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
10/03/2025, San José, Grupo Nación, retratos de el periódista Josue Quesada.
Josué Quesada, periodista de varios espacios de Teletica, hizo un comentario fuerte, muy fiel a su estilo polémico. (José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Josué QuesadaHeredianoTD MásTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.