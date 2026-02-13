Polémico periodista de Teletica la emprende contra colegas de otro medio por jugada controversial: vea el momento

La polémica que suscitó un supuesto penal que no cobraron a favor de Alajuelense en un reciente partido contra Herediano, generó también que un periodista de Teletica la emprendiera contra colegas de otro medio.

En su programa Josué reacciona, de TD Más, el comunicador Josué Quesada cuestionó seriamente a los medios de comunicación por la manera como se refirieron a la controversial jugada.

Josué Quesada, quien trabaja en varios espacios de Teletica, se mostró muy crítico con sus colegas. (Cortesía Josué Quesada)

En el encuentro, llevado a cabo el pasado sábado, inicialmente el árbitro central cobró penal a favor de los manudos. Sin embargo, tras el llamado del VAR, corrigió su decisión.

No obstante, para Quesada, el jalonazo que recibió en el área Ángel Zaldívar, delantero rojinegro, por parte del defensor rojiamarillo Keyner Brown, es una falta contundente que debió sancionarse.

Por eso, mostró su molestia con otros periodistas, especialmente con el panel del programa Tigo Sports Radio, conformado por José Alberto Montenegro, Kristian Mora y José Eduardo Mora.

“¿Qué dicen nuestros medios de comunicación (sobre el aparente penal)? De una vez les digo: un poco tibios, la mayoría. Palo para Tigo Sports”, comenzó Quesada su crítica.

Díganlo sin miedo, era penal pic.twitter.com/AcHVxJtvS8 — TD Más (@tdmascrc) February 10, 2026

Luego de esta introducción, mostró un extracto del programa de Tigo, donde Montenegro plantea la interrogante a sus compañeros: “¿Ustedes pitan el penal el sábado; el de Zaldívar?”.

José Pablo Alfaro es el primero en responder y tras dudar, matizando que es una pregunta complicada, aseguró que él sí hubiera pitado la infracción.

Sin embargo, Alfaro no sostiene con firmeza su criterio, luego de que José Eduardo Mora dijera tajante que no fue penal. “Es que está muy cerrada, sí”, afirma posteriormente José Pablo.

Josué Quesada reaccionó disconforme al criterio de sus colegas de Tigo Sports. (Captura de video)

Este diálogo no fue para nada del agrado de Josué Quesada, quien achacó a los panelistas el haber respondido con miedo.

“Muchachos, ¿cuál es el miedo? (Fue un) penalote. Y no me estoy poniendo a favor de la Liga. Nada más estoy en desfavor de los árbitros que son malos hasta con cámaras de televisión, ángulos, VAR, repeticiones y cámaras lentas ¡Qué malos!”, comentó con vehemencia

“Juan Gabriel Calderón había pitado bien ese penal. Obvio, si yo soy Calderón y a mí me dicen cuatro compas que están viendo en televisión nueve ángulos: ‘Mae, no; lo pitaste mal’... Diay, yo les voy a creer a ellos. Porque yo la vi solo una vez”, concluyó.

Cabe destacar que Josué Quesada conoce muy de cerca a los miembros de Tigo Sports Radio, pues anteriormente trabajó con ellos (a excepción de Alfaro, quien se incorporó después de que él salió del espacio) cuando estaba en las filas del canal.