Periodista deportivo abandonó transmisión en vivo al ver a Shakira en el Mundial: ‘Es una cosa insólita’

Horas previas al inicio del Mundial 2026, el reconocido periodista argentino Marcelo Benedetto decidió romper el guion durante su transmisión en vivo para el medio DSports. Lo hizo para buscar una fotografía histórica junto a Shakira en el Estadio Azteca.

“Voy por una consigna; está viniendo Shakira, voy a buscarla”, dijo el presentador al dejar su micrófono frente a la cámara e ir por la artista colombiana, que tendrá un espectáculo durante la inauguración al cantar Dai Dai, la canción que hizo para la cita mundialista.

“La va a buscar, la va a buscar”, decían sus compañeros con algo de incredulidad. La artista, quien iba al ensayo general, se acompañaba de su equipo de trabajo y caminaba con tenis, blusa negra, una licra azul y lentes de sol.

Marcelo Benedetto cumplió su objetivo de tomarse una fotografía junto a Shakira. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En medio de la prensa asistente, el periodista argentino la esperó y pidió a un colega que le tomara la fotografía que efectivamente logró conseguir: “La foto del Instagram, una cosa insólita esto”, molestaron sus compañeros desde el estudio.

El video ya contabiliza más de un millón de reproducciones, mientras el medio dio a conocer que el reconocido periodista ya tenía una foto con Dua Lipa y en sus redes sociales se le ve junto a otras figuras del fútbol como Messi y Ronaldo.