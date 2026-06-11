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Periodista deportivo abandonó transmisión en vivo al ver a Shakira en el Mundial: ‘Es una cosa insólita’

El destacado comunicador colecciona ya varias fotografías con celebridades del mundo del espectáculo y del fútbol

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Por Fiorella Montoya y Fanny Tayver Marín

Horas previas al inicio del Mundial 2026, el reconocido periodista argentino Marcelo Benedetto decidió romper el guion durante su transmisión en vivo para el medio DSports. Lo hizo para buscar una fotografía histórica junto a Shakira en el Estadio Azteca.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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