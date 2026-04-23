Periodista de Teletica impacta ‘Telenoticias’ en vivo con inesperado e inusual momento

Un periodista de Teletica, por unos minutos, cambió radicalmente lo que suele verse en Telenoticias, al traer a varios invitados especiales a la edición meridiana de este 23 de abril.

Hace unos días, como parte de su reportaje Héroes del bribrí, que visibiliza la labor de preservación de dicha lengua, el periodista Dudly Lynch ya había dado la sorpresa al hablar en el idioma indígena.

Dudly Lynch viajó desde Talamanca con varios niños de la zona, quienes aparecieron después en 'Telenoticias'. (Dudly Lynch)

Ahora, y en el marco del mismo trabajo periodístico, trajo al set a un grupo de niños del pueblo originario, quienes por primera vez visitaban San José. Los estudiantes, oriundos de Talamanca, tuvieron una participación especial en la que cantaron un reggae y hasta hicieron una oración en su idioma.

Además, recibieron algunos obsequios como bolsos y balones de fútbol de parte de la televisora. También, Lynch adelantó que, tras su intervención, los infantes almorzarían en el set de Buen día.

La participación de los menores fue destacada por el propio Lynch como una situación que no había pasado en el canal. “¿Cuándo habíamos visto niños de Talamanca en el set cantando?”, comentó.

Finalmente, el presentador del noticiero, Adrián Martínez, le agradeció a su colega por la visita de los niños y reconoció su trabajo.

“Hay que reconocer el trabajo que has hecho por destacar tus raíces y lo que es tuyo también. Lo has traído a Telenoticias y nos has contagiado de eso. Para nosotros es un orgullo ver cómo vos viviste todo esto”, comentó Martínez.