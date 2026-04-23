Viva

Periodista de Teletica impacta ‘Telenoticias’ en vivo con inesperado e inusual momento

El comunicador trajo a unos invitados que se volvieron protagonistas en pleno noticiero

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Un periodista de Teletica, por unos minutos, cambió radicalmente lo que suele verse en Telenoticias, al traer a varios invitados especiales a la edición meridiana de este 23 de abril.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Dudly LynchTeleticaTelenoticias
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.