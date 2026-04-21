Periodista de ‘Telenoticias’ se salió del libreto y sorprendió con esto que hizo en vivo

Dudly Lynch, periodista de 'Telenoticias', sorprendió a la audiencia al presentar su reportaje en dialecto bribri.

Dudly Lynch, periodista de Telenoticias, se salió del libreto habitual del noticiero para hacer una presentación muy especial en set, luego del pedido de unos televidentes.

En el espacio del mediodía, el comunicador iba a presentar su reportaje Héroes del bribri, donde dio a conocer la labor de maestros que enseñan el dialecto indígena.

“Preocupa muchísimo que algo tan elemental en un territorio tan lindo como Talamanca se vaya perdiendo. Es lindísimo observar niños que caminan horas desde sus hogares hasta las escuelas y, aunque parezca increíble, no saben hablar bribri... Hay 38 docentes enseñando cómo saludar y tener un diálogo, hasta cantar”, explicó al inicio en el set para poner en contexto.

De inmediato, frente a sus compañeros, Andrés Martínez y Yahaira Piña dio a conocer la misión que le solicitaron para ese día.

“Conocimos a estos niños y en su momento me dijeron: ‘Dudly, ¿cuando usted presente eso en televisión lo podría hacer en bribri?’. Y en honor a ellos y en honor a la tierra que me vio nacer y crecer, y sé que mucha gente está viendo esto, lo vamos a hacer y requiero la colaboración de ustedes”, les dijo a sus compañeros.

Inmediatamente les explicó que los iba a saludar, les enseñó cómo decir “bien bien” y procedió a presentar la nota.

Vea el emotivo momento: