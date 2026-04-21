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Periodista de ‘Telenoticias’ se salió del libreto y sorprendió con esto que hizo en vivo

El comunicador hizo algo que le pidieron televidentes y a su vez lo llenó de orgullo

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Por Fiorella Montoya
Dudly Lynch, periodista de Telenoticias, sorprendió a la audiencia al presentar su reportaje en dialecto bribri.
Dudly Lynch, periodista de 'Telenoticias', sorprendió a la audiencia al presentar su reportaje en dialecto bribri. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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