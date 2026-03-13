Periodista de Teletica revela lucha silenciosa que enfrenta: ‘Me cuesta hasta respirar’

El periodista de Teletica Walter Obando abrió su corazón en redes sociales para contar cómo lidia con la ansiedad y cómo esta situación ha encontrado lugar, incluso, en el desarrollo de su trabajo.

La historia surgió luego de que algunos de sus seguidores le preguntaran cómo maneja la situación. “En otros videos les he contado que soy una persona ansiosa, es decir, que piensa demasiado en el futuro o sobrepiensa a diario”, comenzó a explicar.

Otro de los síntomas que ha detectado es que tiene “miedo o el temor a estar rodeado de gente. Estoy en una actividad y hay muchísimas personas... me cuesta incluso hasta respirar”, afirmó.

Obando, quien en ocasiones ha presentado secciones en diversos formatos de Teletica como Mira quién baila o incluso Buen día, confesó que en sus inicios como periodista la ansiedad no le daba tregua.

“En los primeros pasos me mandaban a cubrir conciertos y me sentía desesperado, sentía que no lo iba a lograr”, afirmó.

Incluso creyó que el estar frente a cámaras “le iba a complicar la vida”; no obstante, confiesa que “una vez frente a cámara algo sucede, el Wall ansioso desaparece unos minutos, se arma de valentía y hace lo suyo”.

Su técnica principal es la respiración consciente, la cual lo acompaña cada segundo antes de salir a cámaras y realizar su trabajo.