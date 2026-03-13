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Periodista de Teletica revela lucha silenciosa que enfrenta: ‘Me cuesta hasta respirar’

El comunicador dio a conocer una situación con la que vive todos los días y cómo lidia con ella en el trabajo

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Por Fiorella Montoya
Walter Obando y Minerva Rojas del programa Mira quién habla de Teletica
Recientemente Walter Obando presentó el programa 'Mira quién habla' de Teletica junto a Minerva Rojas (Archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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